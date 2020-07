Sara Affi Fella spaventata su Instagram: “Ho paura di non riuscire a farcela” (FOTO)

Sara Affi Fella è, ormai, agli sgoccioli della sua gravidanza ed ha deciso di condividere con i fan di Instagram un po’ delle sue paure. Approfittando di un po’ di tempo libero, la protagonista ha risposto alle domande dei follower rivelando informazioni molto interessanti sul suo bambino.

La fanciulla, però, non è riuscita a nascondere le preoccupazioni che l’assalgono nel momento in cui pensa al momento del parto. Tra le varie domande, poi, ha risposto anche a quelle inerenti alcune decisioni prese sul piccolo. Vediamo tutti i dettagli.

Le paure di Sara Affi Fella

Nel corso delle recenti Instagram Stories, Sara Affi Fella ha parlato della sua vita privata e della gravidanza. Molti utenti le hanno chiesto cosa sente adesso che è così vicina a dare alla luce il suo bambino. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di avere paura di non farcela. Ad ogni modo, tutte le persone che la circondano stanno provando a tranquillizzarla dicendole che, in quel momento, troverà dentro di sé una forza che non sapeva neppure di avere.

Questa consapevolezza le è di grande aiuto, anche se non serve a placare il suo senso di smarrimento in certi momenti. In seguito, poi, la protagonista ha svelato anche per quale motivo ha deciso di non rivelare il nome di suo figlio. Dopo aver scoperto si trattasse di un maschietto, tutti i fan hanno cominciato a chiederle come avesse intenzione di chiamarlo. Lei, però, ha sempre glissato la questione, al punto da scatenare ancor di più la curiosità dei fan.

Altre confessioni su Instagram

Messa alle strette nelle recenti Instagram Stories, però, Sara Affi Fella ha detto che non ha ancora rivelato il nome in quanto lei e il suo compagno vogliono tenerlo ancora un po’ per sé. In realtà sono sempre stati indecisi tra due nomi e anche se adesso sembrano essersi messi d’accorso, vogliono mantenere ancora un po’ di mistero. L,’ex modella di Venafro, poi, ha spiegato che sta attraversando dei momenti davvero parecchio complesso a causa dei dolori.

Il bimbo si muove parecchio nel pancione e questo la fa affaticare molto. Ad ogni modo, le hanno detto che questo è segno di salute, pertanto, è ben felice di sentirlo costantemente. Infine. la Affi Fella ha spiegato che presto comincerà a preparare il borsone in quanto essendo quasi all’ottavo mese potrebbe partorire da un momento all’altro.