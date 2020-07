Beautiful, spoiler 22 luglio 2020: Justin vuole la verità sulla morte di Emma

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata del 22 luglio 2020 in onda alle 13.40 su Canale 5. Le trame ruoteranno intorno alla misteriosa morte di Emma. la stagista ha scoperto la verità sullo scambio di culle e, a differenza di Zoe e Xander, così come Flo, era decisa a raggiungere Hope. Sulla sua strada però si è imbattuto Thomas, ossessionato dall’idea di creare una famiglia con la Logan Junior.

Thomas ha detto ad Emma di non rivelare nulla a Hope, ma le sue minacce sono state vane. La giovane ha corso con l’auto per raggiungere la Logan e dirle quanto scoperto. Temendo di non fare in tempo le ha telefonato ma, proprio in quel momento, è uscita di strada. Thomas, dietro di lei con la sua vettura, è sceso per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Vedendola tra la vita e la morte ha colto l’occasione per lasciarla spirare tra le lamiere, così che il segreto sullo scambio di culle non venga mai alla luce. Durante la commemorazione funebre della Barber, nella puntata di domani di Beautiful, vedremo Justin promettere a se stesso e ai presenti di fare giustizia, ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente di sua nipote.

Beautiful, puntata del 22 luglio 2020 su Canale 5

La puntata di domani di Beautiful sarà molto commuovente. Tutti i dipendenti della Forrester e gli amici si riuniranno per dare l’ultimo saluto ad Emma, scomparsa così giovane per aver avuto il coraggio di provare a dire la verità. Flo, Xander e Zoe continueranno a credere che Thomas ci abbia messo lo zampino ma il Forrester di certo non racconterà loro come sono andate davvero le cose.

Stando agli spoiler di Beautiful, Brooke inizierà a sospettare che Thomas non abbia raccontato tutto. A metterle la pulce nell’orecchio è stata Pam, dopo averle svelato del litigio occorso tra Thomas ed Emma poco prima dell’incidente mortale.

Continuano le indagini

Anche Hope verrà a sapere che Thomas ed Emma avevano litigato e vorrà sapere come mai ha taciuto questo importante particolare. Nella puntata di domani di Beautiful, Thomas riuscirà ancora una volta ad ingannarla, dicendole di non ricordare nulla a causa dello stato di shock nel quale versa. Intanto, i cari di Emma ricorderanno le tante qualità della povera defunta.

Infine, nella puntata di domani di Beautiful in onda si Canale 5, Justin sarà furioso con la polizia. Come mai non è stato stilato un documento ufficiale dell’incidente? Lo zio di Emma capirà che c’è qualcosa sotto e vorrà vederci chiaro.