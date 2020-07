Yari Carrisi innamorato, estate bollente per il figlio di Al Bano: ecco chi ha rubato il suo cuore (FOTO)

Il figlio di Al Bano si gode le vacanze ad Ischia in dolce compagnia

Sono tante le cose che stanno succedendo ai membri della famiglia Carrisi. I figli del cantante di Cellino San Marco si trovano in giro per il mondo e anche Yari Carrisi ha deciso di partire per le vacanze.

A quanto pare, durante la quarantena, a Cellino San Marco sarebbe successo qualcosa tra padre e figlio che ha messo in discussione il loro rapporto. Per ora, tale voce non è stata ancora confermata ma al momento possiamo dire che il giovane Carrisi ha lasciato la Puglia e non da solo…

Yari Carrisi di nuovo innamorato

Yari Carrisi proprio come suo padre non bada alle chiacchiere e ai pettegolezzi. In questi anni ha sempre dimostrato di non amare il gossip, cercando di vivere la sua vita il più lontano possibile dai riflettori. Il giovane, infatti, preferisce concentrare la sua attenzione sul proprio lavoro e nelle ultime settimane sembra anche sulla nuova presunta fidanzata Thea Crudi.

ll figlio di Al Bano per diversi anni è stato legato a Naike Rivelli, ma la loro relazione si è conclusa per diversità caratteriali. Nel 2019, alcuni giornali hanno parlato di un flirt con Asia Argento ma in questo caso il pettegolezzo non è mai stato confermato. A ogni modo oggi c’è una donna al suo fianco, bella, mora e di origini non italiane.

Chi è Thea Crudi?

Yari Carrisi molto probabilmente ha trovato la sua anima gemella. Il figlio di Al Bano come si vede nelle foto e nelle stories postate sui social, si è fatto vedere accanto a Thea Crudi. Questa splendida donna è una cantante olistica italo-finlandese con formazione jezzistica. Tra le tante passioni è anche una scrittrice, ballerina vedica, maestra di Mantra e meditazione.

Insomma, una donna completa, colta e soprattutto con la sua stessa voglia di scoprire il mondo. Il figlio di Al Bano e Thea hanno davvero tanti punti in comune e la complicità nel momento dell’esibizione a Ischia è davvero visibile davanti gli occhi di tutti. (Continua dopo il post)

Yari Carrisi e la decisione di cambiare cognome

Yari sappiamo che ha rinunciato al cognome del padre e pare abbia scelto quello della mamma. Tale decisione molto probabilmente è solo una scelta artistica al di là di quello che si è sempre saputo che mamma, ovvero che Romina e il figlio siano legatissimi.

Ma quello che è sembrato molto strano al popolo del web è che Yari ha postato una foto in cui sono ritratte la mamma Romina, la zia Taryn e la sorella Romina jr e, a corredo della foto ha scritto: “My Beautiful fam”.

Nello scatto non appare papà Albano e tanto meno Cristel. Perchè?Potrebbe essere semplicemente un omaggio alla zia scomparsa da poco ma resta incomprensibile che parli di famiglia e che non ci siano tutti…