Eva Grimaldi e Imma Battaglia, effusioni al mare: coccole e intimità nell’acqua cristallina [FOTO]

Eva Grimaldi e Imma in vacanza al mare: le foto su Instagram

È passato poco più di un anno da quando Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono convolare a nozze. Un matrimonio che ha scatenato una serie di reazioni positive, ma soprattutto negative sul web. La cerimonia nuziale era stata celebrare nello splendido resort a Labico, in provincia di Roma e organizzata dal popolare wedding planner Enzo Miccio.

In quell’occasione erano presenti molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, tra cui l’ex fidanzato dell’attrice, Gabriel Garko, che ha svolto anche il ruolo di testimone. Ora le due donne hanno deciso di festeggiare, con se con un po’ di ritardo, il loro primo anniversario di matrimonio. Di conseguenza l’attività del movimento LGBT e la professionista veneta, hanno deciso di realizzare una lunga e meravigliosa vacanza al mare, documentando le loro giornate con dei contenuti postati sul profilo Instagram della professionista veneta.

Due sirene in alto mare: coccole tra le due donne

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sembrano sembrano due sirene, impegnate a prendere il sole e ogni tanto a fare qualche tuffo nelle splendide acque dove si trovano. Al fianco della foto, l’attrice veneta ha scritto una didascalia che sembra una dedica d’amore per la sua dolce metà.

Ma già oltre 20 giorni fa, ovvero verso la fine di giugno l’ex di Gabriel Garko aveva pubblicato un’immagine che le mostrava, sempre in alto mare, in una posizione più intima, quasi circense. “Amore è fiducia. Che io sia sospesa nel blu dei mari più profondi, con te non avrò mai paura di annegare”, aveva scritto Eva commovendo gran parte dei suoi follower. (Continua dopo la foto)

Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia va a gonfie vele

E parlando di fiducia, Eva Grimaldi sicuramente si è voluta riferire al fatto che le voci dell’ex fidanzata ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 Licia Nunez non hanno compromesso il loro amore.

Anzi dopo quei confronti all’interno della casa di Cinecittà il loro sentimento è più forte di prima e sta andando a gonfie vele. Al momento le due donne si stanno godendo le vacanze estive e tutti i sostenitori della coppia sono felici per loro.