Lorella Cuccarini, l’assalto dopo l’addio a La vita in diretta: la foto amarcord

Lorella Cuccarini e l’esclusione da La vita in diretta

Ormai è ufficiale che Lorella Cuccarini non sarà alla conduzione de La vita in diretta nella stagione televisiva 2020/2021. Con molta probabilità sarà affidata in solitaria all’ormai ex collega Alberto Matano. La sua esperienza all’interno dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno si è conclusa con una serie di polemiche.

In particolare quando la soubrette romana ha reso pubblica una lettera nella quale accusava, anche se non ha fatto nomi, il giornalista calabrese di essere un maschilista. Ora l’ex ballerina si sta godendo le vacanze estive insieme al marito e ai figli. E a proposito di quest’ultimi, di recente Lorella ha postato uno scatto amarcord che la mostra insieme ai suoi quattro bambini.

La foto amarcord con i quattro figli

Al momento non si conosce il futuro professionale di Lorella Cuccarini in Rai. Nonostante sia in vacanza, quest’ultima è sempre particolarmente attiva sui suoi canali social. Dopo aver ricevuto una forte delusione per l’esclusione da La vita in diretta, la professionista romana ha postato delle foto che mostrano la sua famiglia al completo. La donna è convolata a nozze nel 1991 con Silvio Capitta, conosciuto da tutti come Testi. La coppia ha quattro figli ormai adolescenti.

Nel pomeriggio di martedì 21 luglio 2020 la Cuccarini ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero che la mostra circondata dai figli quand’erano ancora piccoli. A corredo dell’immagine ha scritto questa didascalia: “Sono molto affezionata a questo scatto: avevo appena finito un servizio fotografico con Gianmarco Chieregato. Subito dopo, il meraviglioso ‘assalto’ di Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Poteva Gianmarco non documentarlo? Un’Onda d’Amore”. (Continua dopo il post)

Ancora incerto il futuro professionale di Lorella Cuccarini

Come accennato prima, al momento non ci sono certezze sul futuro lavorativo di Lorella Cuccarini. Quest’ultima aveva puntato molto sulla conduzione de La vita in diretta e purtroppo è stata delusa dai vertici di Viale Mazzini che non l’hanno riconfermata.

Giorni fa si era parlato di una possibile conduzione dello Zecchino D’oro, nella stessa versione che l’anno scorso ha presentato Antonella Clerici e Carlo Conti. Inoltre, gira voce che alla professionista romana potrebbero affidarle un varietà composto da quattro prime serate, stile Fantastico, con il grande Pippo Baudo, colui che l’ha inventata negli Anni Ottanta.