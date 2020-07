Un Posto al Sole, spoiler 22 luglio 2020: Viola di fronte al passato

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3, svelano che Viola sarà sempre più in crisi con Eugenio e così deciderà di concentrarsi sul lavoro, anche se ci saranno dei problemi. In questa occasione, la Bruni rivedrà una persona che fa parte del suo passato. Intanto, Guido e Mariella saranno impegnati nell’organizzazione della loro cerimonia.

A preoccupare il Del Bue sarà Dolly, dal carattere non certo semplice. Cosa combinerà alla cerimonia? Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano inoltre che Alberto sarà vessato da Mariano che, sapendo di essere braccato da Nicotera, continuerà a nascondersi. Per Patrizio invece è in arrivo un nuovo interesse amoroso.

Un Posto al Sole, anticipazioni del 22 luglio 2020

Il ritorno inaspettato di Dolly ha scombussolato Guido, che da poco ha ritrovato la serenità al fianco di Mariella, con la quale convolerà a nozze. Dolly e la futura signora Del Bue proprio non riescono ad andare d’accordo, cosa che farà preoccupare Guido. A mediare sarà Silvia, o almeno ci proverà. Stando agli spoiler di Un Posto al Sole, i tentativi della moglie di Michele saranno vani, in quanto tra Dolly e Mariella crescerà la tensione.

Proseguendo con gli spoiler di Un Posto al Sole della puntata di domani, vedremo Viola incontrare una vecchia conoscenza del passato. Chi sarà? Nel frattempo, non sembra più esserci l’intesa di un tempo con Eugenio, impegnato nel complicato caso Tregara.

Roberto contro il figlio Filippo

Nella puntata di domani di Un Posto al Sole saranno forti le conseguenze della decisione di Ferri di far saltare l’accordo con i Cantieri. Roberto spera ancora di avere la possibilità di conquistare Marina, nonostante sia impegnata con Fabrizio. Filippo sarà in disaccordo con il padre e i due finiranno per litigare. A quel punto, il Sartori proverà a rivolgersi a Serena, pregandola di far ragionare Roberto.

Infine, le anticipazioni dell’episodio di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 domani, mercoledì 22 luglio 2020, svelano che Tregara sarà ancora irraggiungibile dagli uomini di Eugenio. Alberto non saprà più come liberarsi di lui e non potrà confidarsi con nessuno, certo che il boss lo faccia fuori. Nicotera, insospettito dallo strano atteggiamento del Palladini, vorrà vederci chiaro e presto verrà a sapere che Alberto è in stretto contatto con Mariano. Eugenio si servirà così del Palladini per avere quante più informazioni possibili utili a risalire al nascondiglio di Tregara. Ce la farà?