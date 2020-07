Gemma Galgani e Nicola in crisi, per Giorgio Manetti: “era tutto un gioco”

Gemma e Nicola in crisi dopo Uomini e donne

Ormai la crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è stata confermata dagli stessi interessati. Il giovane 26enne ha fatto sapere che trascorrerà le vacanze lontano dalla torinese e che quest’ultima si è rifiutata di vederlo. Dopo il bellissimo week end a Roma, l’ex coppia di Uomini e donne ha preso le distanze e per ora sembra non esserci nessuna riconciliazione.

Sulla rottura tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ancora una volta ha voluto dire la sua un ex partecipante del trono. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, ex cavaliere della dama che a quanto pare non smette di ‘pensare’ alla sua vecchia fiamma. Vediamo insieme perchè.

Giorgio Manetti affonda Gemma Galgani

Non è la prima volta che Giorgio Manetti esprime il suo pensiero su Gemma Galgani. La dama, a parere suo non si è comportata bene ne durante la loro frequentazione e tanto meno ora. Secondo la sua opinione, l’ormai protagonista di Uomini e donne è all’interno del parterre solo per pubblicità e notorietà. “Una donna che è seduta in uno studio televisivo da 10 anni e dice di cercare l’amore non è possibile che non riesca a trovarlo”, ha dichiarato più volte il gabbiano.

Al’inizio della conoscenza tra Gemma e Nicola, anche il quel caso Giorgio Manetti ha detto la sua. Per il fiorentino è sempre stato impossibile che un ragazzo di 26 anni sia interessato ad una settantenne e le ultime indiscrezioni ne danno conferma. Anche se Vivarelli si è ‘difeso’ affermando che è stata la settantenne a voler troncare, il pubblico non crede affatto alla sua buona fede.

Le dure parole del gabbiano nei confronti di Gemma

Nicola Vivarelli in una stories postata su Instagram ha ammesso che tra lui e Gemma è tutto finito. In tanti si sono chiesti il motivo dell’improvvisa rottura e il 26 anni ha spiegato che la Galgani ha preferito troncare la conoscenza per la troppa differenza di età. Prima della fine di Uomini e donne, la torinese lamentava il fatto che Vivarelli si facesse sentire poco e proprio da li sembra siano iniziati i primi battibecchi.

Nonostante le buone intenzioni da parte di entrambi, nessuno ha mai creduto alla coppia. Dalla parte del pubblico a casa si è schierato anche Giorgio Manetti che proprio pochi giorni fa ha detto: avevano la possibilità di smentire noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco.