Gli Scioglilingua fuori da Reazione a Catena, ecco il motivo

Gli Scioglilingua fuori da Reazione a Catena. Brutta notizia per gli affezionati telespettatori del quiz a premi di Rai 1, che anche quest’anno mantiene la leadership in ascolti. Marco Liorni, per il secondo anno di fila, si è confermato un ottimo padrone di casa dopo i buoni ascolti della seconda stagione di Italia Sì.

Ogni giorno, alle 18:45, quasi 4 milioni di telespettatori sono sintonizzati su Rai 1 per vedere Reazione a Catena che, nonostante i cambiamenti dovuti al Covid-19, non ha perso la sua freschezza ed il suo essere avvincente. Nelle puntate recenti abbiamo potuto assistere alle grandi performance del trio “Gli Scioglilingua”, i quali qualche giorno fa hanno conquistato la cifra di 69.000 euro.

Gli Scioglilingua fuori da Reazione a Catena

Brutte notizie per tutti i fan de Gli Scioglilingua trio formato da tre giovani ragazzi Luigi, Davide e Daniele che sono studenti di Mediazione Linguistica. Il gruppo è stato eliminato nella puntata di martedì 21 luglio da i Sarà Sarà. Quest’ultimo, è un trio formato da Mario, Elisa e Claudia che sono rispettivamente padre, madre e figlia.

Curiosamente, i Sarà Sarà erano stati concorrenti anche nell’anno passato di Reazione a Catena dove vennero sconfitti dagli allora campioni i “Perchè No”. L’anno scorso, però, i tre concorrenti si presentarono sotto il nome de “I Sorrisi di Sera”. Quest’anno, complice la pandemia di Covid-19, si è deciso di richiamare a partecipare anche i gruppi poco fortunati delle annate passate. I Sarà Sarà sono riusciti ad eliminare Gli Scioglilingua all’intesa vincente, dopo una prestazione a dir poco eccelsa.

Sarà Sarà non vincono il gioco finale

I Sarà Sarà, che hanno conquistato più soldi degli Scioglilingua, finendo per farli fuori dal gioco grazie ad un’ottima intesa vincente finita 22 a 21, non sono purtroppo riusciti a vincere nel gioco finale.

Dopo un’ultima catena senza errori, i neo campioni non sono riusciti ad indovinare l’ultima parola. La cosa più eclatante e che la parola esatta, cioè “Specie”, era stata la prima parola detta da Claudia appena era iniziato il tempo dell’ultimo gioco. Ma poi, i concorrenti hanno dapprima deciso il dimezzamento del montepremi passando da 162.000 euro a 81.000 euro e poi hanno deciso, su suggerimento di Mario, di dire la parola “Spettacolare”. Una scelta drastica, che ha impedito ai Sarà Sarà di vincere un grosso montepremi finale.