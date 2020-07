Imbarazzo a La vita in diretta estate, Andrea Delogu mortificata: “Ma fa la pipì…”

Imbarazzo a La vita in diretta estate

La grande novità di questa nuova edizione de La vita in diretta estate è senza ombra di dubbio la presenza di due inviate soprannominate Occhi di gatto. Stiamo parlando di Sandra Milo e della figlia Debora Ergas. Nella puntata in onda martedì 21 luglio 2020 le due donne erano in collegamento da San Pietro Avellana, un paese in provincia di Isernia composto solamente da 500 abitanti e una vasta varietà di tartufi.

E a proposito di queste specialità, le inviate hanno fatto vedere al pubblico di Rai Uno il cane da tartufo all’azione. Ad un tratto però, quando il cameraman ha inquadrato il pelosetto, quest’ultimo non ha perso tempo ad alzare la gamba a fare il suo bisognino fisico. A quel punto la padrona di casa Andrea Delogu in forte imbarazzo ha esclamato: “Ma fa la pipì…”.

Un cane da tartufo fa la pipì in diretta nazionale

A La vita in diretta estate i due conduttori Marcello Masi ed Andrea Delogu possono contare sulla professionalità e spontaneità da parte delle Occhi di gatto. E se Debora Ergas mostra tutta la sua spigliatezza come inviata, Sandra Milo più delle volte commette della gag clamorose e divertenti.

Nel secondo appuntamento settimanale in onda martedì 21 luglio 2020, chiamate in causa dai due padroni di casa del format, madre e figlia hanno raccontato ai telespettatori della prima rete il vero comune del distanziamento sociale, ossia il comune di San Pietro Avellana in provincia di Isernia. In pratica hanno ironizzato sulla sua scarsissima densità abitativa. ossia 500 abitanti per una superficie di 40 chilometri quadrati.

Sandra Milo e della figlia Debora Ergas protagoniste de La vita in diretta estate

Ogni giorno i conduttori de La vita in diretta estate trovano il modo per divertire il pubblico da casa. E se nella puntata di lunedì era stato lo stesso Marcello Masi, ex direttore del TG2 a ironizzare in trasmissione, il giorno seguente è stato il turno della sua collega insieme alle due inviate Occhi di gatto.

In collegamento dalla provincia di Isernia, Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, ha voluto sottolineare, dopo l’inconveniente della pipì, come il cane sia riuscito a trovare il tartufo in pochissimo tempo, che ha definito: “L’oro nero di San Pietro Avellana”.