Carlotta Mantovan torna a sorridere, contatto fisico (mano sul cuore) con la persona che ama [FOTO]

Carlotta Mantovan si mostra al naturale

Da qualche giorno Carlotta Mantovan è tornata ad essere attiva su Instagram, infatti in pochissimo tempo ha condiviso due scatti uno più bello dell’altro. E proprio in una foto la si vede in versione acqua e sapone, ovvero senza trucco, e sorride spensierata. Senza ombra di dubbio la vedova di Fabrizio Frizzi è felice perché la figlia Stella la riempie d’attenzioni.

Una bambina che ormai ha quasi sette anni e da un paio sta crescendo solo con la presenza della madre. Purtroppo il padre è venuto a mancare nel 2018 a causa di un brutto male. Il conduttore de L’Eredità e l’ex modella erano super innamorati, un sentimento che, nonostante il dramma della morte del professionista romano, continua a dare alla donna tantissima forza. (Continua dopo il post)

La manina di Stella Frizzi sul cuore della madre: il web commosso dal gesto

Nello scatto citato prima ritrae Carlotta Mantovan insieme alla figlia Stella Frizzi, molto probabilmente al mare. Alle loro spalle si vede uno splendido cielo azzurro, sereno e luminoso come il sorriso della vedova di Fabrizio. Nella foto postata qualche giorno prima, invece, sono inquadrate in primo piano due paia di scarpe da trekking, che sicuramente appartengono all’ex modella e alla sua figlioletta, adagiate su un muretto in mezzo alla natura.

La seconda immagine è stata realizzata di domenica e le due hanno trascorso la giornata in campagna. Ovviamente entrambi i contenuti hanno ottenuto migliaia di likes e commenti da parte dei follower. Ma la cosa che ha commosso di più è la manina della bambina che è appoggiata sul cuore della madre. Un gesto che, stando ai seguaci, è un segno da parte di Frizzi. (Continua dopo il post)

Carlotta Mantovan esclusa dai nuovi palinsesti Rai

Qualche giorno fa nella Capitale sono stati resi noti i palinsesti autunnali 2020/2021 della Rai. Tra le varie escluse della prossima stagione, oltre a Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi e Caterina Balivo c’è pure Carlotta Mantovan.

Dopo due edizioni di Tutta Salute, il programma mattutino di Rai Uno condotto insieme a Michele Mirabella, da settembre non ci sarà più. Infatti, nella medesima fascia oraria tornerà lo storico Elisir. Di conseguenza la vedova di Fabrizio Frizzi si è praticamente trovata senza trasmissione televisiva.