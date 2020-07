Elodie sbotta su IG e parla dei suoi difetti più intimi: “La cosa che mi fa più soffrire è…”

Elodie Di Patrizi e il successo con i singoli Guaranà e Il Ciclone

Dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, ovvero dallo scorso febbraio ad oggi, Elodie sta vivendo un momento professionale d’oro. Infatti, dopo aver vissuto la quarantena insieme al fidanzato Marracash la bella cantante italo-francese si è rimboccata le mani realizzando due singoli che orai sono delle hit estive. Stiamo parlando di ‘Guaranà’ e ‘Il Ciclone’, cui il videoclip è ispirato al film di Leonardo Pieraccioni.

Un successo strepitoso che è difficile da gestire soprattutto s e si tratta di una professionista ancora molto giovane. E a parlarne è stata a stessa ex allieva di Amici di Maria De Filippi attraverso uno sfogo su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha raccontato la ragazza su sé stessa.

Lo sfogo della cantante romana su Instagram

Tutta questa attenzione da parte dei media hanno accumulato in Elodie tanto stress. Soprattutto ora che la nuova tournée è iniziata. La Di Patrizi ha voluto confidarsi con il suo folto numero di seguaci di Instagram, sfogandosi su numerose difficoltà che sta affrontando in questo ultimo periodo.

“Mi sto stressando molto. Devo fare mille cose, non credo di farcela ma ce la farò. Ultimamente sono troppo nervosa: mi arrabbio sempre e devo trovare una soluzione, devo trovare il modo per rilassarmi, per capire come non reagire con rabbia alle cose”, ha confidato la fidanzata del rapper siciliano Marracash attraverso delle Stories su IG.

Elodie Di Patrizi svela ai follower i suoi difetti intimi

Quella di Elodie Di Patrizi è stata una confessione a cuore aperto. In poche parole una sorta di atto di fiducia nei confronti di tutti coloro che la seguono sui social network ma anche ai concerti che per fortuna è tornata a fare dopo il blocco per la pandemia da Covid-19. La cantante italo-francese ha voluto condividere con loro anche i suoi difetti meno conosciuti, quelli più intimi.

“La rabbia è il mio più grande difetto, è la cosa che mi fa più soffrire. Lo sto dicendo, lo dico ad alta voce perché così lo rendo reale. E quindi devo risolverlo, per forza”, ha concluso l’ex allieva di Amici che dopo il lockdown ha cambiato radicalmente il suo look.