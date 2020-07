Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la villa al mare è da sogno: nido d’amore ad Ansedonia [FOTO]

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in vacanza in Ansedonia

Nonostante sia in vacanza, Maria De Filippi non si allontana molto da Roma perché durante il periodo estivo realizza anche delle registrazioni. Infatti, in questi giorni Queen Mary fa la staffetta tra la Capitale e Ansedonia per le nuove puntate di Tu si que vales. Dopo anni in cui la conduttrice di punta di Mediaset e il marito Maurizio Costanzo si rilassavano a Fregene, da un po’ di tempo le passano nella località toscana citata prima. E proprio lì la coppia ha acquistato una villa dove vi si recano durante il mese di luglio ed agosto.

Si tratta di un vero e proprio nido d’amore dove la professionista pugliese ama invitare amici e collaboratori di lavoro. Nell’abitazione spesso è presente anche il figlio Gabriele, che i due presentatori hanno adottato quando era adolescente. Ma avete mai visto la dimora marittima di Maria e Maurizio? E’ una splendida villa immersa nel verde della Toscana.

La villa della coppia in Toscana

La villa che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ad Ansedonia ha un ampio giardino intorno. Inoltre, la coppia ha puntato molto sull’arredamento esterno visto che la conduttrice di Uomini e Donne ama molto stare all’aria aperta leggendo un buon libro e magari prendendo il sole. In più la professionista pavese realizza spesso dei giri con la sua barba personale, mentre il marito rimane nel suo studio a lavorare oppure a guardare la televisione.

Ogni anno, infatti, molti settimanali di gossip pubblicano degli scatti che mostrano Queen Mary mentre fa delle gite sullo yacht lussuoso. Escursioni che fa insieme ai suoi più stretti collaboratori della Fascino, società di produzione che le appartiene al 50%, che ormai sono come dei familiari. (Continua dopo le foto)

Una villa circondata da un ampio giardino e un grande balcone

Oltre all’ampio giardino, la villa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha un balcone dove trascorrono del tempo con i loro cani. Un luogo dove il giornalista romano spesso legge i giornali o un libro. Nella foto di sopra si vede la conduttrice di Uomini e Donne, che tra l’altro tornerà il prossimo 14 settembre, che abbraccia affettuosamente il suo pelosetto.

Al suo fianco il marito che teneramente mette la sua mano sinistra sul capo della moglie. Uno scatto rubato da qualche paparazzo che si trovava nei pressi dell’abitazione ad Ansedonia che appartiene alla coppia.