Nina Moric compleanno, Fabrizio Corona e Carlos le fanno una commovente dedica: “Ti amiamo” (VIDEO)

Oggi, mercoledì 22 luglio, è il compleanno di Nina Moric e la dedica più bella è arrivata sicuramente da Fabrizio Corona e suo figlio Carlos. I tre, nonostante il matrimonio sia giunto al termine da diverso tempo, sono rimasti in splendidi rapporti.

L’ex paparazzo, infatti, ha deciso di registrare un video ad hoc per la modella in cui ha speso solo parole super positive. Nina è rimasta piacevolmente colpita, peccato solamente per una piccola nota stonata.

Il video messaggio di Corona e Carlos per Nina Moric

Nina Moric ha compiuto 44 anni e nel giorno del suo compleanno sono state moltissime le persone che le hanno scritto per manifestarle tutto il loro affetto. Tra queste, il messaggio più toccante è provenuto dal suo ex marito. Il protagonista ha esordito dicendo che la modella è una donna splendida che, purtroppo, è stata costretta ad affrontare una vita molto difficile che l’ha messa a dura prova. Ad ogni modo, adesso si sta riprendendo gradualmente e sta facendo di tutto per garantire a suo figlio una serenità familiare.

Inoltre, grazie all’aiuto delle persone care sta trovando il modo di essere felice e tornare a sorridere. A questo punto, si è intromesso anche Carlos, il quale ha voluto puntualizzare che, al momento, sua madre è davvero felice e serena. Molto probabilmente, il merito va anche al suo attuale compagno, il quale sembrerebbe donarle quella serenità tanto agognata. (Continua dopo la foto)

Compleanno senza il figlio per la modella

Nella parte conclusiva del messaggio, poi, Fabrizio e Carlos hanno fatto a Nina Moric i loro migliori auguri di un sereno compleanno e poi hanno aggiunto una frase molto significativa. I due hanno ammesso di volere molto bene alla donna, ma poi Corona si è corretto dicendo che, in realtà, non nutre solo bene ma un vero e proprio amore nei confronti della madre di suo figlio.

Questo, però, non è stato l’unico video messaggio ricevuto dalla festeggiata. Tanti altri fan e amici le hanno dedicato pochi minuti del loro tempo per inviarle un pensiero. Nina è stata molto felice di ricevere tutte queste attenzioni, sta di fatto che ha voluto condividere questi commenti con tutti i fan di Instagram attraverso le Stories. Adesso non ci resta che attendere per vedere come la croata deciderà di trascorrere questo giorno così importante.