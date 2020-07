Elettra Lamborghini, incidente sul palco durante il concerto: l’ereditiera reagisce così… [FOTO]

Elettra Lamborghini e la sua partecipazione a Battiti Live 2020

Dopo la sua discutibile partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Musica, e il resto scompare’, arrivando tra gli ultimi, Elettra Lamborghini sta scaldando l’estate 2020 con un nuovo singolo. La ricca ereditiera in duetto con Giusy Ferreri ha realizzato ‘La Isla’, un brano che sta ottenendo un grandissimo successo nelle varie radio italiane.

Grazie alla sua spontaneità, l’ex giudice di The Voice of Italy condivide sui suoi seguitissimi canali social non solo le cose positive che le accadono. Ma posta anche i fatti più curiosi. Infatti, nelle ultime ore sul suo account Instagram la ragazza che presto convolerà a nozze ha postato un piccolo inconveniente che le è accaduto durante un concerto.

Inconveniente sul palco, l’ereditiera stupita

In questi giorni si stanno registrano le puntate della nuova edizione di Battiti Live 2020. Il programma di Italia 1 che anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, porta la musica nelle varie piazze della Puglia. Anche quest’anno il format è condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Sorrenti. E proprio durante una serata, mentre Elettra Lamborghini si accingeva a cantare Musica, e il resto scompare, è accaduto un inconveniente tecnico che ha fermato la sua esibizione.

In poche parole la base del brano sanremese non si è più sentita e la ricca ereditiera è rimasta sbalordita, dicendo in inglese: “What?!”. Subito dopo, la ragazza ha postato sul suo profilo Instagram la clip che mostra l’inconveniente accompagnandola con la seguente didascalia: “My new favorite video ever😂❤️ MAI NA GIOIAH❤️😂 MUSICA e letteralmente il resto scompare😂😂😂ajajajaj“. (Continua dopo il video)

Elettra Lamborghini presto sposerà il fidanzato Afrojack

Nel frattempo Elettra Lamborghini continua ad organizzare le sue nozze col fidanzato Afrojack. Ovviamente non sta facendo tutta da sola ma ha chiesto l’aiuto del popolare wedding planner Enzo Miccio. La cerimonia inizialmente dove svolgersi il prossimo 8 settembre sul Lago di Garda, ma nelle ultime ore è stato reso noto che l’ereditiera ha cambiato location.

Sull’account Instagram, l’ex giudice di The Voice of Italy ha mostrato ai follower le prove dell’abito bianco, ovviamente supervisionata da Micci che è leder nel suo campo. “Come una bomboniera”, ha commentato il conduttore di ‘Come ti vesti’ quando le ha visto addosso il vestito abbastanza pomposo.