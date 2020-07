Roberta Di Padua di Uomini e Donne debutta in una pubblicità (VIDEO)

La dama di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, ha debuttato per la prima volta in una pubblicità. Tra le Instagram Stories della diretta interessata sono apparse delle clip che la vedono come protagonista di uno spot incentivato a promuovere l’utilizzo di protezioni solari.

Il video completo è presente sul profilo Instagram di Gianluca Pistore ed è ambientato in una piscina. Lo scopo della campagna pubblicitaria è quello di diffondere la prevenzione sui melanomi della pelle.

La pubblicità di Roberta Di Padua

Il 24 luglio è la giornata dedicata ai melanomi. Questa tipologia di malattia può sorgere a seguito di una cattiva e incosciente esposizione solare. Molte persone, infatti, sono convinte che le scottature non creino grandi problemi alla pelle, se non un breve fastidio che dura al massimo qualche giorno. In realtà, questo processo può causare danni davvero irreparabili. Nella pubblicità in cui è presente Roberta Di Padua, infatti, è rappresentato un dialogo tra un uomo e una donna proprio su questo tema.

Il giovane si accomoda sul lettino di fianco la dama e dichiara di non essere solito applicare la protezione durante le sue prime esposizioni solari. Così facendo, la pelle si scotta e poi si abitua al sole. La Di Pauda, allora, interviene per dire che tale pratica è completamente errata dato che favorisce l’insorgenza di melanomi. Al termine del filmato, la donna si offre come volontaria per spalmare la crema sul corpo del suo interlocutore. (Continua dopo il video)

I commenti del web

Il video in questione, quindi, nonostante tratti un tema molto serio, è stato smorzato da questi momenti piccanti e curiosi tra i due protagonisti. Roberta Di Padua ci ha tenuto a ringraziare colui che le ha permesso di prendere parte a questa pubblicità ed ha detto di essere molto contenta di partecipare a questo progetto. Ad ogni modo, pare che il mondo del web abbia apprezzato davvero moltissimo questa clip.

Tra i vari commenti, infatti, ci sono state tantissime persone che hanno apprezzato il modo con cui è stato sapientemente sdrammatizzato un tema così importante. Inoltre, anche le interpretazioni sono state davvero buone, considerando che si tratta della prima esperienza in questo settore. Roberta, dunque, ha dimostrato di avere delle doti in questo ambito che nessuno di aspettava. Forse per lei si sta aprendo una nuova strada?