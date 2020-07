Karina Cascella è incinta? “Spero arrivi un fratellino o una sorellina” (FOTO)

Karina Cascella è molto attiva sui social e ieri ha voluto dedicare parte del suo tempo a rispondere ai fan, nel farlo ha fatto sorgere un sospetto, è forse incinta? Molte persone che la seguono le hanno fatto domande alquanto private inerenti la sua vita familiare.

La donna ha risposto senza problemi, ma ha insinuato un dubbio. Tutto è nato nel momento in cui qualcuno le ha domandato se teme che sua figlia Ginevra possa soffrire del fatto di essere figlia unica. A quel punto, allora, la protagonista ha dato una risposta inaspettata.

I sospetti su Karina Cascella, è incinta?

Nelle recenti Instagram Stories, Karina Cascella ha fatto sorgere il dubbio che possa essere incinta. Alcune persone le hanno domandato che tipo di rapporto ha con sua figlia e come vive la bambina il non avere fratelli o sorelle. L’influencer, allora, ha detto di non avere affatto intenzione di lasciare Ginny “sola”. Il suo obiettivo, infatti, è quello di allargare la famiglia e si augura che presto possa arrivare un fratellino o una sorellina che sia in grado di ampliare la splendida famiglia in cui vive.

La Cascella, però, ci ha tenuto a chiarire che questo messaggio non debba essere frainteso da alcuni utenti. Con queste parole, infatti, la donna non ha voluto confessare di essere in dolce attesa, ma ha semplicemente chiarito una sua volontà. L’opinionista si trova così in sintonia con il suo compagno, nonché futuro marito, al punto da pensare di fare un altro figlio. (Continua dopo la foto)

Altre confessioni dell’influencer

Ricordiamo che Ginevra non è figlia di Max, ma di Salvatore Angelucci, persona con cui l’ex dama di Uomini e Donne è rimasta in ottimi rapporti. Ad ogni modo, dopo aver chiarito di non essere ancora incinta, Karina Cascella ha affrontato anche molti altri argomenti. Tra questi, ha parlato dei suoi programmi per l’estate ed ha rivelato che trascorrerà sicuramente dei giorni ad Ibiza. Poi ha parlato anche del Covid e di come questo abbia cambiato la vita delle persone.

L’influencer, infatti, ha detto che anche se l’emergenza sanitaria non è del tutto rientrata, ha comunque deciso di partire per le vacanze, anche se non sarà rilassata come gli altri anni. Purtroppo, dopo il mese di febbraio, le vite di tutti i cittadini sono cambiate e bisogna entrare nell’ottica di convivenza con questo virus, senza smettere di vivere.