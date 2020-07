Alessandra Mastronardi fa gli auguri a Lino Guanciale e i fan si scatenano

Alessandra Mastronardi: “Somigli alla sposa!”, i fan non smettono di sognare

Alessandra Mastronardi si è unita al gruppo di follower che hanno fatto gli auguri a Lino Guanciale per le nozze celebrate in totale segreto. Sono stati in tanti i colleghi che hanno dedicato a lui e alla moglie Antonella Liuzzi auguri dolcissimi, congratulazioni.

Ma i più belli in assoluto per il popolo social sono stati quelli di Alessandra. I suoi erano attesi nella totale curiosità. La ragazza, storica collega di Lino, è sempre stata vista di buon occhio dai fan di coppia che in realtà hanno sperato sin dal primo giorno tra i due nascesse qualcosa.

Da sempre sui social sia dell’uno che dell’altro, in tanti consigliano di provare a stare insieme perché sarebbero molto carini. Così subito dopo gli auguri per il matrimonio, sono arrivati i complimenti per la sposa che secondo molti somiglia tantissimo ad Alessandra. Questa è la prova che ancora non tutti hanno ceduto e accettato il matrimonio dell’uomo con un’altra.

Alessandra Mastronardi e Guanciale grandi amici fuori dal set, ecco come ha reagito Alessandra

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono grandi amici fuori dal set, stessa cosa vale per la moglie di Lino, che ha legato con Alessandra. Tra le due, nonostante ciò che i follower dicono, c’è un bel rapporto. Nonostante questo i due hanno deciso di sposarsi in totale solitudine ed in segreto tenendo lontano amici e parenti, pur di ripararsi dai media fino all’ultimo.

Nessuno ha mostrato risentimento per questa scelta. Anzi tutti hanno dedicato loro dolci parole, da Gabriella Pession ad Elena Sofia Ricci, Monica Leofreddi, Francesca Chillemi. Tutti si sono mostrati felici di un matrimonio finalmente celebrato dopo anni di relazione e legame ormai solido.

Marito e moglie sono stati vittime di stalker, le rivelazioni di Lino

Lei, Antonella Liuzzi, è insegnante universitaria, insegna alla Bocconi a Milano, molto riservata, non appartiene al mondo dello spettacolo. Ecco perché nonostante si fossero uniti prima, il loro amore è stato svelato soltanto lo scorso anno. In quell’occasione addirittura ricevettero tante minacce da parte degli haters. Fu proprio Lino a raccontare gli episodi e ad affermare che per loro era il periodo più difficile di sempre.

I due sono stati vittime di stalking da parte di account falsi; qualcuno che cercava di screditarli ed impaurirli, senza un reale motivo. In quell’occasione l’attore disse che non ha mai avuto paura per sé stesso, perché ha le spalle larghe, sa affrontare qualunque cosa. Ciò che però lo infastidisce è sapere che questi episodi avvengono anche a coloro che sono un po’ più insicuri e che atti di questo tipo possono essere parecchio rischiosi e problematici per chi non sa reagire.