Ignazio Moser risponde per le rime a Barbara Alberti: lo sfogo sui social

Dopo l’attacco di Barbara Alberti, Ignazio Moser ha voluto risponderle per le rime sui social. Ecco che cosa è successo

Barbara Alberti attacca Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Due giorni fa Barbara Alberti è stata ospitata nel nuovo programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola Ogni Mattina. Come sapete, Adriana e Barbara hanno partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e con loro c’era un altro ex coinquilino, Michele Cucuzza. Nel commentare le varie vicende di gossip, la scrittrice si è lasciata andare ad una serie di commenti poco carini su una delle coppie più seguite dello spettacolo.

Infatti, parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha detto che loro sono famosi soltanto per essere parenti di persone famose. Il padre di Ignazio è Francesco Moser, mentre la sorella di Cecilia è Belen. Inoltre, dopo la lista dei regali che il ciclista ha fatto per il suo compleanno (un jet privato, una Lamborghini e una casa ad Ibiza), Barbara Alberti ha detto che dovrebbero desiderare entrambi di avere una personalità propria.

Alla fine ha salvato un po’ Ignazio con una battuta: “Almeno lui non si è dato delle arie da intellettuale come fanno tanti altri“. Se Cecilia non ha reagito a queste dichiarazioni, Ignazio non ha potuto trattenersi e sui social le ha risposto. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

La replica di Ignazio

Anche Adriana Volpe nella puntata incriminata di Ogni Mattina aveva espresso la sua sorpresa nelle richieste di Moser sui regali. Una richiesta così materiale può aver deluso anche la sua compagna. In realtà tutto è stato chiarito nelle serie di Instagram Stories che il ciclista ha fatto per replicare a Barbara Alberti.

Ignazio e Jeremias Rodriguez hanno detto apertamente di avere un messaggio per “le signore che un tempo si occupavano di rubriche a luci rosse, precisamente nel 1983“. Ignazio ha invitato la signora a continuare a parlare di chat erotiche e di non interessarsi a lui, che è tranquillo e sereno in vacanza alle Eolie. Non gli serve nè lo yacht, nè la villa, ma era semplicemente umorismo.

Insomma, quei tre desideri erano completamente ironici. Ma Ignazio non ha voluto mollare la presa sul discorso della personalità. Infatti, ha chiesto alla scrittrice: “Se io non ho personalità perchè figlio di mio padre, la Cechu non ne ha perchè sorella di Belen, lei che personalità ha per parlare di noi?“. Che cosa ne pensate?