Belen Rodriguez, a Ibiza con Gianmaria, ma un dettaglio non sfugge….

Belen Rodriguez compie un passo importante, ma non sfuggono dei dettagli nella storia

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi proseguono la loro conoscenza, ormai diventata relazione. In questo momento i due si trovano insieme ad Ibiza. Belen aveva già pubblicato qualche scatto negli scorsi giorni, ma era da sola. I fan infatti si erano chiesti che fine avesse fatto il bel giovane partenopeo.

Nessuna risposta da parte della showgirl. Adesso il manager della moda è insieme a lei e non soltanto. Sono stati distanti per qualche giorno, si sono riuniti e a quanto pare la donna ne ha approfittato per creare un legame tra l’uomo ed il figlio Santiago.

Alfonso Signorini ha ricostruito gli eventi ed ha affermato che Gianmaria è arrivato ad Ibiza nel pomeriggio della giornata di domenica, li ha trascorso qualche tempo da solo in spiaggia, poi ha raggiunto la showgirl per soggiornare con lei, i suoi amici ed il piccolo Santi. In tarda serata, domenica, è stato ripreso dai paparazzi mentre usciva da un locale con in braccio il piccolo figlio di Belen, tornando nella villa di lei.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono definitivamente lasciati, questa è la conferma

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi hanno quindi fatto naufragare in modo definitivo la relazione tra lei e Stefano De Martino. Il matrimonio è definitivamente giunto al termine. Proprio qualche giorno fa era scoppiata la bomba che aveva a che fare con la relazione tra la donna ed il manager, poi da lì in poi sono stati scoop continui.

Il primo incontro tra i due avvenuto alla festa di compleanno di Antinolfi, poi erano insieme in barca ma nessuna traccia del piccolo Santiago. Ora i due sembrano fare sul serio dal momento che è stato incluso anche il bambino che da sempre Belen ha tenuto fuori dalle sue relazioni fin quando non sono state importanti. Belen cerca di rispettare e proteggere il piccolo.

Ecco qualche dettaglio scottante sul passato dell’uomo, rivelato dalla mamma di Gianmaria

A rivelare qualche dettaglio e a confidare qualche segreto è Esmeralda Vetromile, la mamma di Gianmaria, che ha confermato che il figlio stava con Daiane Mello fino a qualche settimana fa, prima della frequentazione con Belen. I due si sono frequentati per qualche settimana, poi quando Gianmaria ha conosciuto Belen, ha iniziato a provare interesse per la giovane Argentina.

Tutto è diventato reale e serio quando Belen gli ha rivelato di dover partire per andare in vacanza a Capri. Lì si è reso conto che gli mancava di già, che non avrebbe potuto accettare la distanza e così ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa, era già rimasto stordito dal vortice Belen.