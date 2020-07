Nicole Mazzocato furiosa sui social: insulti razzisti al suo fidanzato

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha perso la pazienza sui social a seguito di insulti razzisti al suo fidanzato Thomas. Ecco che cosa è successo

Insulti razzisti al fidanzato di Nicole Mazzocato

Abbiamo conosciuto Nicole Mazzocato nello studio di Uomini e Donne ormai diversi anni fa quando è andata a corteggiare Fabio Colloricchio. Tra loro c’è sempre stato un rapporto conflittuale, lui non si fidava di lei, lei era poco chiara su alcune cose, ma alla fine Fabio ha deciso di sceglierla.

La loro storia è andata avanti tra alti e bassi per quattro anni fino a quando si sono separati definitivamente. Il comportamento e le affermazioni di lui nei mesi successivi alla rottura hanno portato Nicole a querelarlo.

Tuttavia, entrambi hanno voltato pagina in amore in poco tempo. Lui ha trovato a Supervivientes la sua nuova compagna, Violeta Mangrinan, mentre lei ha iniziato una relazione con Thomas Teffah. Si conoscevano già da tanti anni, ma si sono rincontrati per caso ed è nato l’amore.

Proprio il suo fidanzato Thomas è stato oggetto nei giorni scorsi di insulti razzisti molto pesanti. Un utente su Instagram ha offeso e scritto cose irripetibili, prima in modo privato a Nicole e poi in modo pubblico sotto ai post della coppia. L’ex corteggiatrice gli ha risposto per le rime naturalmente, ma poi ha chiesto aiuto per poter segnalare la persona, il commento e poterlo togliere. Così è successo.

La rabbia di Nicole

Nicole ha scritto poi un lungo sfogo tra le sue Instagram Stories chiedendosi il motivo di una continua difesa contro l’ignoranza e la cattiveria che a suo avviso fanno “schifo”. Lei accetta di solito i commenti e le critiche negative, anche quando qualcuno preferisce un ragazzo ad un altro, forse intendendo la preferenza di alcuni verso il suo ex Fabio piuttosto che Thomas.

Ma non è disposta ad accettare gli insulti razzisti, i giudizi, i luoghi comuni, la cattiveria e i pregiudizi. Questa volta gli insulti al suo compagno le hanno fatto perdere davvero la calma e la pazienza che la contraddistinguono. Per lei non esistono razze, non esistono diversità tra gli esseri umani. Perchè esiste tanta cattiveria?

Alla fine del suo messaggio e nelle storie dei giorni successivi Nicole si è detta davvero giù di morale per questo argomento. Per lei dovremmo un po’ tutti amare di più il prossimo, non nel senso di coppia o famiglia, ma l’altra persona in quanto essere umano. Che cosa ne pensate?