Alessandra Tripoli svela il sesso del bebè al marito “grande commozione” e sui social è boom di views (VIDEO)

Alessandra Tripoli e Luca Urso sono riusciti a coronare il loro sogno dopo tanti tentativi

Alessandra Tripoli e Luca Urso hanno svelato di essere in attesa di un piccolo bebè proprio qualche settimana fa. Hanno desiderato con tutto il cuore una gravidanza che tardava ad arrivare nonostante i numerosi tentativi. Diversi anni insieme, poi il matrimonio e adesso finalmente l’arrivo di un bebè.

Alessandra condivide con i fan e follower il momento più bello: la rivelazione del sesso del bebè al marito. Fanno tutto sui social, per condividere gioie e dolori con coloro che li seguono con affetto e passione sin dal primo momento.

Alessandra Tripoli è in attesa di un maschietto, ecco la sorpresa organizzata al marito

Alessandra Tripoli ha voluto svelare il sesso del bebè al marito immortalando la sua reazione in un video finito su Instagram. Nel video si vede Luca mentre entra in casa, si trova di fronte a tanti palloncini azzurri. Così scoppia in lacrime mentre la moglie urla “it’s a boy”. Lui si asciuga le lacrime, corre ad abbracciarla, sono felicissimi, toccano il cielo con un dito.

Poi la ballerina ha svelato che in realtà avevano deciso di scoprire ed annunciare insieme il sesso del bebè. Lei non ha voluto mantenere la promessa, perché non ha voluto perdere l’occasione per fargli una sorpresa che resterà indelebile. Il video ha raggiunto 12.000 visualizzazioni in soltanto un’ora. Si sono anche sommate tantissime congratulazioni per i due colleghi del mondo dello spettacolo. Arrivano nell’immediato gli auguri di Raimondo Todaro, papà di una bambina di 9 anni travolto dal gossip nelle ultime settimane a causa della fine della relazione con la moglie.

Le recenti dichiarazioni dei due professionisti sulla gravidanza tanto attesa

I due ballerini avevano recentemente raccontato sui social che fanno coppia da quando erano adolescenti, si erano conosciuti ad una gara di ballo, da lì non si sono più separati. Dopo il matrimonio, avvenuto tre anni fa, hanno provato ad allargare la famiglia, ma ogni volta i test davano negativo e per loro era un colpo al cuore.

Non pensavano di poter coronare il loro sogno, invece all’improvviso il test ha detto sì e per loro tutto è cambiato. Adesso affermano, l’attesa è ancora lunga, ma è ricca di emozioni, ogni giorno è una novità, ogni giorno è un passo verso il piccolo bebè che cambierà la vita e le abitudini di entrambi. Sono pronti a tutto e sarà bellissimo.