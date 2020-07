Serena Enardu furiosa sui social: “Ho sentito Pago l’altro giorno e…” (FOTO)

In queste ore, Serena Enardu ha dato luogo ad uno sfogo sui social in cui è apparsa davvero furiosa. La protagonista ha voluto fare una riflessione in merito alle storie d’amore e alla volontà di certe persone di perseverare e insistere in rapporti ormai logori.

La donna ha chiesto ai fan secondo loro quale potesse essere il motivo e il riferimento, ovviamente, non è potuto che andare alla sua precedente storia d’amore. Nel leggere sempre le solite critiche, però, l’influencer ha perso le staffe.

La riflessione di Serena Enardu sull’amore

Serena Enardu ha voluto fare una riflessione sui suoi social sull’amore, ma la questione è finita alquanto male, dato che si è trovata ed esplodere furiosa contro alcuni utenti. Tutto è partito nel momento in cui la donna ha ascoltato la canzone Viceversa di Francesco Gabbani. Nell’apprendere tali parole, Serena è rimasta molto colpita dalla frase in cui è enunciato il concetto che l’amore esiste nel momento in cui due persone si completano e si rendono felici a vicenda.

Per tale motivo, l’influencer si è chiesta perché talvolta ci si ostina a portare avanti rapporti che non ci fanno stare bene. Il riferimento, secondo la maggior parte degli utenti, p andato dritto a Pago. Un follower, infatti, ci ha tenuto a precisare che è stata lei ad interrompere l’esperienza del suo ex al GF VIP per riprenderselo. Tale considerazione ha fatto perdere le staffe alla protagonista. (Continua dopo la foto)

L’influencer esplode furiosa su Pago

Dopo aver letto questo commento, Serena Enardu ha sbottato furiosa dicendo che non è detto che ogni frase che esca dalla sua bocca sia una frecciatina a Pago. Lei non ha nulla da dirgli, dato che i due sembrerebbero essersi sentiti di recenti. Durante lo sfogo, infatti, Serena ha rivelato di aver sentito il suo ex qualche giorno fa e di avergli confessato tutto ciò che non tollera di lui.

Per tale motivo, è stanca di continuare a leggere gli stessi commenti e le stesse accuse. Il fatto che tante persone siano così limitate mentalmente è davvero snervante. Il suo era, infatti, un discorso generico, non necessariamente riferito alla sua esperienza personale. Tuttavia, anche lei si è trovata a vivere una situazione simile, dato che ha voluto continuare a insistere su di un rapporto che, ormai, non aveva più nulla di salvabile.