Uomini e Donne, Barbara De Santi vuole tornare nel programma: ‘Mi incuriosisce la formula mista’, poi su Temptation Island…

Barbara De Santi in una nuova intervista ha parlato del suo ritorno a Uomini e Donne e non solo. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Barbara De Santi pronta a tornare nel programma

Abbiamo conosciuto Barbara De Santi nel trono over di Uomini e Donne. Dopo diverse relazioni, prima con Guido, poi con Antonio, con Davide e Bruno, la dama ha lasciato la trasmissione per un paio di anni perchè ha trovato un uomo al di fuori. La relazione, però, non è andata bene ed è tornata nel programma di Maria De Filippi.

In questi anni non è cambiata, Barbara ha dimostrato il suo solito carattere difficile e polemico, tanto da innescare numerose liti (ad esempio con Armando Incarnato e con Gianni Sperti). Aveva appena iniziato una nuova frequentazione ma lo stop improvviso a causa del Coronavirus ha cambiato le cose. Infatti, con Rosario le cose non sono andate bene. Lei ha percepito che qualcosa non andava, lui le ha promesso che dopo il lockdown sarebbe andato tutto meglio ma è sparito.

Questo e tanto altro è quello che Barbara ha raccontato in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine. La dama ha parlato con entusiasmo di un suo ritorno in trasmissione, ma anche del suo libro, della differenza d’età in amore e di una sua eventuale partecipazione a Temptation Island.

L’intervista a Barbara

Barbara ha confessato al magazine ufficiale del programma che a settembre le piacerebbe davvero tornare nel parterre, anche perchè è molto incuriosita dalla formula mista di cui si parla tanto in queste settimane. Unire il trono over a quello classico potrebbe innescare nuove dinamiche, far vivere nuove emozioni e chissà, forse lei potrà trovare un pretendente più giovane.

Infatti, non è spaventata dalla differenza d’età in amore purchè non sia eccessiva (non come Gemma Galgani e Nicola Vivarelli insomma). Non starebbe mai con un uomo che potrebbe sembrare suo padre o suo figlio, ma dieci o quindici anni di differenza li accetterebbe senza problemi.

Inoltre, ha rivelato di essere molto soddisfatta per il risultato avuto con il suo libro intitolato Fare l’amore come una escort in cui ha raccontato un po’ la sua vita e i suoi rapporti d’amore e d’amicizia. Chi lo ha letto le ha fatto sapere di aver trovato proprio lei nelle pagine e questo l’ha resa molto felice. Ma Barbara parteciperebbe mai a Temptation Island? La risposta è negativa. Quando è innamorata non può stare lontana dal suo uomo.