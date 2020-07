Una Vita, spoiler 23 luglio 2020: Emilio organizza pomeriggi danzanti

Cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 domani, giovedì 23 luglio 2020? Emilio vorrà risollevare il morale dei vicini di Acacias 38 e così deciderà di organizzare dei pomeriggi danzanti. Tutti accoglieranno la novità con grande gioia. La prima ad esserne felice sarà Cinta, che da qualche tempo nutre dell’interesse nei confronti del ragazzo.

Cinta però dovrà fare i conti con la madre Bellita, che l’ha affidata ad Aranxta per farla studiare e soprattutto stare lontana dai guai dopo che è stata arrestata, anche se ingiustamente, dalla guardia civile con l’accusa di aver partecipato ad una truffa volta a mettere in circolazione banconote false. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Jose riceverà un brutta notizia che riguarda la sua situazione economica.

Una Vita, anticipazioni 23 luglio 2020 su Canale 5

La famiglia Dominguez non ha vissuto di certo un periodo semplice. Dopo l’incendio al teatro di famiglia, Bellita è dovuta ritornare sul palco, anche se non con così tanto successo. A risollevare le sorti della famiglia, anche se non in maniera definitiva, è stata Cinta. La ragazza si è esibita dietro le mentite spoglie della Dama del mistero ed era convinta di intraprendere la carriera artistica. I suoi sogni però, si sono infranti dopo la retata della guardia civile. Finita in prigione con una accusa infamante nelle precedenti puntata di Una Vita, è stata poi rilasciata dietro cauzione. Infuriata, Bellita aveva deciso che la figlia andasse in un collegio in Svizzera, ma la scuola non ha accettato la richiesta.

Ora Cinta è sotto la stretta osservazione di Aranxta, incaricata da Bellita di tenere d’occhio la giovane. Cinta non ha certo rinunciato alla carriera artistica e, nelle puntate di Una Vita che abbiamo visto in onda questa settimana, ha rischiato di essere violentata da un falso impresario in cerca di talenti. A salvarla è stato proprio Emilio, che ha colto l’occasione per dichiararle di essere interessato a lei.

Un telegramma preoccupante

Gli spoiler di Una Vita svelano che Genoveva continuerà a destare l’attenzione di Felipe e Ramon, convinti che nasconda qualcosa insieme al presunto consorte Alfredo Bryce. I due cercheranno di essere affabili con i vicini, così da guadagnare la loro fiducia e convincerli ad investire nella loro banca americana.

Infine, nella puntata di domani della soap opera Una Vita, in onda su Canale 5 al consueto orario, Jose riceverà un telegramma da Osvaldo. Le notizie non sono affatto buone, dal momento che la loro situazione economica è ancora in bilico.