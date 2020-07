Fabio Volo la sua vita cambia di colpo, “È tutto finito”

Fabio Volo si lascia con sua moglie, il rapporto è arrivato al capolinea: i due restano amici per il bene dei loro figli

Fabio Volo ha raggiunto il capolinea con sua moglie Johanna Maggy. Tra due i rapporti sono oramai finiti da un punto di vista sentimentale, anche se però hanno mantenuto comunque un legame abbastanza sereno, soprattutto nell’ottica di salvaguardare i propri figli. Dalla ex compagna finlandese, Volo ha avuto due maschietti Gabriel di 5 anni e Sebastian di 7 anni. Oggi però non può più stare con i figli come vorrebbe.

Infatti, secondo quanto riportato da Alfonso Signorini nel settimanale Chi, lei vuole trasferirsi alle Baleari lasciando l’Italia. L’insegnante di yoga, avrebbe deciso di cambiare vita e questo chiaramente potrebbe essere un brutto colpo per lo scrittore. Si tratta di un gossip che per adesso non ha ricevuto né conferma e né tanto meno smentite.

Fabio Volo e il suo matrimonio

Il rapporto tra i due sembra essere rimasto comunque molto sereno. Sulle storie Instagram di Fabio Volo si vede ancora la moglie Johanna Maggy con i suoi bambini che si trovano in Finlandia. È molto probabile che sono rimasti buoni amici, ma probabilmente questo trasferimento della donna potrebbe un po’ cambiare la scena.

La cosa sicura è che nessuno è voluto intervenire sostenendo il contrario rispetto a quanto è emerso sui giornali scandalistici. I bene informati sostengono che questa separazione, non è dovuto al lockdown. Infatti, la crisi è iniziata a Natale scorso e poi è andata avanti nel corso dell’inverno. Nella quarantena è arrivata la decisione di dividersi restando però sempre legati dal rapporto con il loro bambini.

L’inizio della storia d’amore

La storia d’amore tra Johanna, maglie Fabio Volo è iniziata nel 2011 a New York. I due si conobbero grazie ad un’amica in comune. Lui si trovava a New York perché stava girando un film ovvero Il giorno in più. Invece, lei si trovava negli Stati Uniti perché doveva tenere un corso di pilates.

I due subito si sono innamorati ed è iniziata una lunga storia d’amore fino ad arrivare alla creazione della loro bella famiglia. Nel 2016, dalla loro unione è nato il piccolo Sebastian. Nel 2015 è stata la volta del loro secondo figlio, Gabriel. Adesso però purtroppo le cose tra di loro si sono complicate e pare, in maniera irrimediabile. Probabilmente nei prossimi giorni, diranno di più di sulla fine della loro relazione.