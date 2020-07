Stefano De Martino, in vacanza dove e con chi? “Con il suo grande amore” (FOTO)

Le vacanze estive di Stefano De Martino continuano in Campania nella terra che è il suo “grande amore”

Dopo la fine della sua relazione con la showgirl Belen Rodriguez, Stefano De Martino sta cercando di rimettere insieme i pezzi. I due hanno avuto un inizio estate molto burrascosa dopo il gossip che aveva fatto emergere un presunto tradimento e la fine del loro matrimonio. L’Argentina si trova ad Ibiza insieme ad un’altra persona e amici. Proprio in quest’isola che piace molto anche a De Martino. La showgirl ha fatto le sue vacanze insieme anche al piccolo Santiago.

Per il presentatore di Made in Sud però le vacanze probabilmente saranno molto più difficili di quello che sono per la showgirl. Infatti, andrà in Campania. In questo momento si trova a Napoli visto che la loro storia è finita e lui è tornato dalla sua famiglia. (Continua dopo la foto)

Stefano De Martino e le vacanze napoletane

Le ragioni che hanno spinto Stefano De Martino a tornare in Campania nella sua Napoli sono anche di tipo lavorativo. Infatti, il presentatore si sta muovendo ancora sul palcoscenico di Made in Sud che va in onda proprio dagli studi televisivi campani. Lui poi, in questo territorio ha tantissimi amici e parenti. Non è la prima volta infatti che sostiene che la Campania sia il suo “grande amore”.

Se è vero che molto spesso lui trascorrere l’estate altrove, adesso però ha deciso di passare il tempo in questa Regione. In particolare, a Capri dove diverse volte si è recato. In questo periodo ha passato qualche giorno spensierato in barca insieme a dei cari amici con il fantastico sfondo dei Faraglioni.

L’allegra compagnia in barca

Per questa volta Stefano De Martino non ho portato suo figlio Santiago insieme a lui perché era insieme alla madre Belen. Nelle fotografie è con dei cari amici e sembra spensierato. In particolare, s’è fatto ritrarre insieme a Stefano Scala, una guida turistica di Capri. Insieme sono andati in barca alla scoperta dell’isola Azzurra.

De Martino ha risposto per le rime intanto, a chi gli ha chiesto anche durante la trasmissione Made in Sud adesso qual è la sua situazione amorosa. Sembra che non sia intenzionato a parlare dei suoi rapporti personali visto che per tutto l’inizio dell’estate è stato praticamente al centro del gossip a 360°. Adesso è il momento della riservatezza!