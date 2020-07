Gianluca Grignani la notizia ha sconvolto i suoi fan “Alla fine è successo”

Gianluca Grignani si lascia con la moglie Francesca e si concentra sul lavoro per il suo nuovo triplo album

Un brutto periodo per il cantante Gianluca Grignani. Dopo aver avuto delle difficoltà a livello lavorativo, adesso invece si trova a dover affrontare un’altra bagarre da un punto di vista sentimentale. Infatti, sembrerebbe che la storia con la cantante Milanese sua moglie, sia arrivata al capolinea. Sposato con Francesca da diversi anni, adesso invece sembrerebbe che lei abbia deciso di mettere fine al loro rapporto.

Tra i due vi era già aria di crisi da diverso tempo. Del resto erano sposati da partire dal 2003 e già all’inizio del 2020 si erano allontanati in modo irrimediabile. Dal loro rapporto e da loro matrimonio erano nati 4 figli Giosuè, Ginevra, Giselle e Giona. La donna non è una persona che appartiene al mondo dello spettacolo quanto piuttosto lavora come fotografa. Nel corso del tempo il cantante le ha dedicato molti brani.

Gianluca Grignani e il rapporto con “Francy”

Gianluca Grignani tra le canzoni dedicate alla moglie ha voluto scrivere pezzi importanti come Sei unica e Francy. Adesso però, purtroppo questa storia sembra arrivata al capolinea, ma non sono ancora chiari i motivi della separazione.

Nello specifico, tra loro ci sono stati momenti di tensione che talvolta, sono anche venuti fuori però non sono mai stati del tutto al centro del gossip. Adesso Dagospia ha pubblicato questa indiscrezione che non ha ricevuto ancora conferme dirette.

Il nuovo album del cantante

Gianluca Grignani in questo periodo a chi gliel’ha chiesto ha sottolineato di essere molto impegnato sul lavoro tant’è che sta lavorando all’uscita di un triplo album. Questo album è stato anticipato dalla pubblicazione di diversi singoli tra cui Non dirò il tuo nome. Il quarantottenne ha pubblicato tante pubblicità su questi singoli attraverso le radio ed i canali Social.

In un’intervista ha detto che la canzone è dedicata alla stessa persona a cui aveva dedicato La mia storia tra le dita. Un gossip che è piaciuto molto ai suoi fans. Ora, mentre cerca di rimettere insieme i pezzi da un punto di vista personale per la fine del matrimonio che va avanti da 17 anni con Francesca, nel frattempo si concentra sul lavoro per la sponsorizzazione di un album che sembra già un gran successo.