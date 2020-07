Riccardo Guarnieri, troppo dolore dopo UeD sparisce anche dai social

Riccardo Guarnieri fa un passo indietro e non compare più sui social network: ecco quali sono le motivazioni

Riccardo Guarnieri non scrive più sui social network e si è ritirato dalla scena pubblica oramai da diversi mesi. Dopo quello che è accaduto a Uomini e Donne e la sua storia d’amore con Ida Platano, il personaggio televisivo ha deciso di fare un passo indietro.

Purtroppo la storia d’amore che era nata tra i due nel trono over di Uomini e Donne è finita in maniera molto burrascosa. Lei stessa aveva ammesso attraverso i suoi canali Social che questa relazione era fallita e che non aveva voglia di parlarne in maniera diretta. Ecco perché allora, ha deciso di prendere un periodo di pausa.

Riccardo Guarnieri e la storia con Ida

Riccardo Guarnieri è stato protagonista di diversi tira e molla insieme all’ex dama. Da diversi mesi, il cavaliere pugliese ha deciso di prendersi un momento di distacco dai riflettori pubblici. Ha trascorso la quarantena a casa di Ida Platano però questa cosa, seppure aveva fatto sperare inizialmente bene, alla fine ha chiarito che i sentimenti tra i due non sono molto chiari.

Adesso è tornato a casa sua in Puglia ed è in silenzio stampa. Le sue apparizioni su Instagram risalgono a quando aveva deciso di cancellare tutte le foto che lo ritraevano insieme alla donna dopo una litigata. Poi c’è stata una rottura definitiva e adesso si è allontanato del tutto dai canali come Instagram e Facebook. Invece, la donna continua a confrontarsi con i suoi Followers.

Il futuro lavorativo del cavaliere

Secondo i bene informati sembrerebbe che Riccardo Guarnieri molto presto riprenderà le sue attività su Instagram e soprattutto, tornerà a Uomini e Donne a partire da settembre. Se così fosse allora vuol dire che è alla ricerca di una nuova occasione amorosa e questo non può che far piacere ai suoi tanti fans. Quello che è certo è che la relazione tra i due lo aveva provato tantissimo anche perché aveva deciso di investire molto in questa storia d’amore.

Oltre al programma di Maria De Filippi, avevano superato anche la prova di Temptation Island per poi veder ripresentati i loro problemi davanti alle telecamere. Adesso la decisione è definitiva ma restano i dubbi su cosa stia facendo in questo periodo l’uomo e perché ha deciso di tenersi lontano dai riflettori.