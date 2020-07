Armando Incarnato e Enzo Capo, pace fatta dopo Uomini e Donne, si ma per affari

Armando Incarnato ed Enzo Capo sono tornati ad essere amici ma stavolta, solo da un punto di vista professionale

Armando Incarnato e Enzo Capo tornano ad essere amici. I due probabilmente iniziano un percorso di affari insieme. Una cosa abbastanza strana considerato che nell’ultima edizione di Uomini e Donne che si sa che è finita Sì con mese fa, avevano avuto un durissimo scontro. L’amicizia tra Armando e Pamela barretta aveva fatto nascere dei dissapori con Enzo e sembrava che oramai la loro amicizia fosse arrivata al capolinea.

Vi erano stati però diversi tentativi di chiarimento soprattutto, Enzo e Pamela però non era chiaro quale fossero i rapporti tra i due uomini protagonisti di questo triangolo amoroso. Quello che è certo è che Enzo aveva cercato un chiarimento è che adesso la situazione sembra un po’ più tranquilla rispetto a come l’avevano lasciata e i fans, durante la trasmissione di Maria De Filippi.

Armando Incarnato e la discussione con Enzo Capo

Armando Incarnato aveva detto che l’aveva accusato che tra lui e Pamela Barretta non c’era stato mai niente, al di là dell’amicizia. Enzo Capo a sua volta si era sentito umiliato dal rapporto tra Pamela e Armando. Ecco perché non era sorto un litigio. Tra Pamela ed Enzo c’erano state molte occasioni di confronto talvolta, anche dure, proprio in merito al rapporto tra la donna ed Armando.

Adesso però, sembra che le cose, almeno tra i due uomini siano molto più serene. Se è vero che i chiarimenti tra Enzo e Pamela non sono andati a buon fine i due si sono lasciati, adesso invece potrebbe esserci un rapporto di amicizia almeno da un punto di vista professionale con Armando.

Il business di Enzo

Dopo la fine della sua storia con Pamela Barretta, Enzo Capo è tornato all’estero per i suoi affari. Invece, Armando Incarnato è stato suo ospite nel corso di un evento. Ecco perché molto probabilmente c’è stata pace fatta per portare avanti un discorso di natura professionale.

Molto spesso, questi personaggi, ovvero Cavalieri e Dame del trono over di Uomini e Donne lavorano nella sponsorizzazione dei prodotti e si trovano insieme su determinate occasioni mondane. Un’altra cosa su cui certe tenuto a precisare lo stesso Enzo è che non era stata solo l’amicizia tra Pamela Armando, a causa della fine dei loro rapporti e quindi adesso possono incontrarsi sul lavoro senza troppe difficoltà.