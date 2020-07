Caterina Collovati contro Chiara Ferragni “oh no foto di c*lo anche tu” (FOTO)

Caterina Collovati e la discussione sui social con Chiara Ferragni: sotto accusa la foto con il suo lato B in bellavista.

La giornalista ed opinionista Caterina Collovati bacchetta Chiara Ferragni sui social network. L’influencer finisce nel mirino dell’opinionista che ha fatto un commento in merito a una fotografia che l’influencer ha pubblicato. Chiara Ferragni nonostante i suoi mille pregi, spesso viene bacchettata dalle persone sui social. La bella bionda utilizza la sua influenza e la capacità che ha per costruire nuovi brand intorno a sé stessa, anche per promuovere dei servizi nel Belpaese.

Questa volta però ha ricevuto un monito da parte della giornalista napoletana. In una fotografia Chiara Ferragni infatti, ha mostrato un po’ troppo il suo lato B, secondo la giornalista che quindi ha commentato. Ha detto che la ragazza è bella, ricca e brava e quindi visto che è anche una madre di un bimbo bellissimo, non avrebbe bisogno di pubblicare le sue foto in cui mette in risalto il lato B. (Continua dopo la foto)

Caterina Collovati al veleno sui social

Caterina Collovati ha commentato questo scatto di Chiara Ferragni in cui in una piscina si mostra con il suo fondoschiena in bella vista. Secondo la giornalista ha usato dei trucchetti per ottenere un po’ più like. Una cosa che non si sarebbe aspettata dalla nota influencer perché comunque non ha bisogno di pubblicità.

Del resto, ultimamente la bella Chiara era stata accolta positivamente perché era riuscita a portare molti giovani alla Galleria degli Uffizi di Firenze, grazie ad un servizio fotografico che aveva fatto con la rivista Vogue.

Gli haters di Chiara Ferragni

Molto spesso Chiara Ferragni finisce nel mirino degli haters oppure di persone che vogliono gestirne l’immagine talvolta, approfittando anche della sua visibilità. Questa volta a dire la sua opinione, è stata Caterina Collovati che è stata molto dura nei confronti dell’influencer. Ha detto che lei non ha mai parlato male di Chiara Ferragni e se ha fatto questo commento è solo perché non si aspettava questo tipo di comportamento dall’influencer di moda.

Ora Fedez potrebbe intervenire nella discussione per difendere, ancora una volta la moglie. In altre occasioni invece, la stessa giornalista napoletana aveva difeso la bella Chiara dagli attacchi di persone in rete che erano stati molto duri nei confronti della donna.