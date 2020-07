Grey’s Anatomy: la stagione 17 parlerà del Coronavirus, tutti i dettagli

La diciassettesima stagione del famoso medical drama affronterà la pandemia che il mondo ha dovuto affrontare in questi mesi

Grey’s Anatomy affronterà l’argomento Coronavirus

Grey’s Anatomy è il medical drama statunitense più popolare che racconta le vicende della vita di Meredith Grey (Ellen Pompeo) e tutto quello che ruota attorno all’ospedale più famoso di Seattle. La serie è iniziata nel 2005 e ancora oggi continua ad avere grandissimo successo. Milioni di telespettatori di tutto il mondo continuano a seguire le storie personali dei protagonisti, i casi dell’ospedale e gli intrighi amorosi.

La sedicesima stagione purtroppo ha dovuto rinunciare agli ultimi 4 episodi a causa della pandemia che si è diffusa in tutto il mondo. La diffusione del Coronavirus ha costretto interi set e team di produzione a fermare i lavori per prevenire ogni forma di contagio. In questo modo, oltre ad una stagione più corta, abbiamo anche dovuto vedere una storia cambiata rispetto all’originale.

Infatti, ad esempio, la serie ha dovuto rinunciare al classico finale di stagione pieno di sorprese e di drammaticità. Gli autori hanno confermato che un personaggio doveva morire, ma ora è tutto da riscrivere, o almeno da modificare per la diciassettesima stagione. Le prossime avventure di Meredith e dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital vedranno un sensibile cambiamento nella trama anche per quanto riguarda la medicina. Infatti, la produzione è pronta ad affrontare l’argomento Coronavirus.

Gli autori sono pronti: ‘La nostra vita deve entrare nello show’

Krista Vernoff, showrunner della serie, è recentemente intervenuta su Television Academy e ha confermato che nella stagione 17 di Grey’s Anatomy si affronterà la pandemia. Questo deve essere fatto di sicuro, ha spiegato, perchè non c’è modo di essere un medical drama longevo non raccontando la storia medica delle nostre vite.

Per fare questo lei e il gruppo di autori dello show stanno parlando con alcuni medici che si sono trovati in prima linea. Krista ha rivelato che molti di loro tremano letteralmente quando raccontano che cosa hanno vissuto, altri si trattengono dal piangere e a volte non ci riescono. Si sono trovati davanti uno scenario del tutto inaspettato al quale non erano pronti e preparati. Quindi lo show ha l’opportunità e al tempo stesso la responsabilità di raccontare alcune di quelle storie.

Nonostante la diciassettesima stagione sarà rinviata perchè le riprese sono ancora ferme, il team ha assicurato di essere comunque al lavoro. Cercheranno di mantenere humor e romanticismo, ma anche di raccontare storie molto dolorose e di vita. Che cosa ne pensate?