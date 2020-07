Barbara Palombelli rompe il silenzio: “Lo faccio due volte a settimana…”

Barbara Palombelli è la vera stakanovista di Mediaset

Ebbene sì, la stakanovista di Mediaset non è la D’Urso. A rubarle il primato è un’altra Barbara ma Palombelli. Stando ad un calcolo la moglie di Francesco Rutelli è la professionista che ha alle spalle più ore di trasmissioni durante una stagione televisiva. Ricordiamo infatti, a parte quest’anno cui Mediaset ha trasmesso delle repliche, la giornalista conduce Forum, Lo Sportello di Forum e il talk politico Stasera Italia.

In una recente intervista per il magazine TelePiù ha parlato della trasmissione che anni fa ha ereditato dalla collega Rita Dalla Chiesa. “Il 14 agosto girerò il promo. Poi dal 14 Settembre si torna in diretta“, ha dichiarato la donna. Durante la confidenza la professionista capitolina ha anche detto di aver notato come il periodo di lockdown abbia allargato la fascia di pubblico di Forum grazie allo smart working.

La giornalista romana parla di Forum e della quarantena

Intervistata dal periodico TelePiù, Barbara Palombelli ha spiegato anche che durante la quarantena molti italiani costretti a rimanere a casa, facendo il cosiddetto telelavoro hanno scoperto della presenza di Forum. “Prima non lo vedevano perché magari erano in ufficio”.

Quindi appare evidente che la conduttrice non veda l’ora di tornare al timone del suo programma, magari proprio con questa promessa di un pubblico allargato, ha confidato la professionista Mediaset. Poi l’intervista è passata sulla sfera personale. Infatti il giornalista le ha chiesto come riuscisse a conciliare il tanto lavoro a cui si dedica con grande dedizione alla sua vita privata. La risposta della conduttrice di Stasera Italia ha spiazzato.

Barbara Palombelli fa yoga due volte a settimana

Senza giri di parole, alla domanda posta dal giornalista di TelePiù, Barbara Palombelli ha risposto così: “Con lo yoga. È la mia arma segreta. Lo pratico due volte alla settimana e devo dire che mi aiuta a mantenere la concentrazione“. Si tratta di un vero e proprio allenamento fisico che aiuta la donna a tenere sgombra soprattutto la mente.

In questo modo la padrona di casa di Stasera Italia è meno stressata. Dopo le vacanze, rigorosamente nei pressi della Capitale, la conduttrice tornerà di nuovo a lavoro con le sue tre trasmissioni sperando che quello accaduto da marzo ad oggi (Coronavirus) non si ripeta.