Oroscopo 23 luglio 2020: Gemelli mancano di concentrazione, decisioni per i Sagittario

L’Oroscopo del 23 luglio 2020 esorta i Gemelli ad essere un po’ più concentrati nel lavoro. I Sagittario, invece, devono necessariamente prendere una decisione

Previsioni 23 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Siete carichi e pieni di energia, prestate attenzione a non affaticarvi troppo. Le discussioni saranno all’ordine del giorno ma, allo stesso tempo, ci sarà una certa propensione a dimenticarsi dei dissapori. Nel lavoro si va verso un graduale miglioramento e una fase di tranquillità.

Toro. Se in amore siete turbati per qualche ragione, questo è il momento di agire e non risparmiarvi. Le discussioni vanno affrontate con calma ed intelligenza, solo così si potrà riuscire ad andare oltre. A lavoro siete carichi e pronti ad accogliere i cambiamenti con una certa abilità.

Gemelli. Molti di voi hanno la testa tra le nuvole. Se siete innamorati, questo è il momento di farsi avanti. Siete un po’ troppo stralunati e distratti e questo non giova nelle questioni lavorative. Cercate di mettere da parte le questioni sentimentali e di cimentarvi maggiormente nella vita professionale.

Cancro. I vostri occhi parleranno. Chi vi circonda saprà esattamente di cosa avete bisogno. Prestate attenzione alle piccole incomprensioni e discussioni in famiglia. Siete molto realistici, pertanto, se state pensando di dare luogo a progetti importanti, questo è il momento adatto per darsi da fare.

Leone. L’Oroscopo del 23 luglio denota l’ingresso del Sole nel segno. Questo implica una presa di coscienza molto forte, che vi spingerà ad acquisire una certa leadership. Oggi vi sentirete forti e molto sicuri di voi. Cercate solo di evitare di mostrarvi troppo arroganti, o potreste far indispettire chi vi circonda.

Vergine. Oggi vi sentite un po’ appesantiti dal peso delle responsabilità. Troppe volte cercate di assecondare le volontà dei vostri cari, ma questo potrebbe spingervi a non seguire propriamente la vostra strada. In amore sarà una giornata un po’ difficoltosa, dovete fare molta attenzione alle discussioni.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi avranno delle questioni burocratiche da mettere a posto, specie per quanto riguarda il lavoro o l’inizio di una nuova professione. In amore c’è serenità. Se siete single ci sono buone probabilità di fare incontri interessanti in questi giorni. Le coppie, invece, potranno vivere momenti molto distensivi.

Scorpione. I nati sotto questo segno sentiranno una grande necessità di staccare la spina. Se non siete riusciti ancora a godervi qualche momento di relax, questo è il momento per pensare un po’ a voi e al vostro partner, se ce l’avete. Non trascurate gli affetti e le amicizie e siate meno rigidi.

Sagittario. Se avete rimandato una decisione, adesso non potete più farlo. L’Oroscopo del 23 luglio denota una giornata un po’ agitata per quanto riguarda i sentimenti. A lavoro, invece, state trottolando a destra e a manca e cominciate a sentirvi stanchi. Urge una pausa anche per voi.

Capricorno. In amore, finalmente, ci sarà un po’ di tregua. Se fino a questo momento avete vissuto momenti un po’ più complessi, adesso è il momento di distendervi e rilassarvi. Nel lavoro ci sono cose che vi turbano, ma presto potreste trovare le soluzioni giuste per venire a capo di ogni dubbio.

Acquario. Coloro i quali hanno vissuto un momento un po’ turbolento in amore, potranno tirare un sospiro di sollievo. A partire dalla giornata di oggi, la situazione andrà verso un graduale miglioramento. A lavoro ci sono novità positive in arrivo, evitate le polemiche e, soprattutto, non vi esponete troppo.

Pesci. Se in amore non vi sentite appagati al 100% forse è il momento di lasciar perdere. Chi è uscito da una cocente delusione farebbe bene ad evitare di cadere nello stesso errore. A lavoro c’è qualche difficoltà da superare. Schieratevi dalla parte delle persone giuste ed uscirete anche voi da vincenti.