Al Bano si è infortunato: “Ho fatto a botte e per un’infezione non riuscivo a camminare…” [FOTO]

Al Bano ospite a Carta Bianca ma da Cellino San Marco: il motivo

A quanto pare Al Bano doveva essere uno degli ospiti di Carta Bianca, il talk di Rai Tre condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Purtroppo la sua ospitata nello studio romano è saltata a causa di un imprevisto. Il Maestro Carrisi ha avuto un piccolo incidente a Cellino San Marco non permettendo al professionista di viaggiare.

A quel punto quest’ultimo ha optato per il collegamento e in un certo modo ha fatto parte dell’ultimo appuntamento stagionale del format. A svelare il tutto ci ha pensato lui stesso il quale ha confessato alla padrona di casa di aver fatto a botte. Ma con chi? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Il Maestro Carrisi e le polemiche delle scorse settimane

Da qualche mese a questa parte Al Bano è finito al centro dell’attenzione per vari fattori. Oltre alla reunion con Loredana Lecciso, il Maestro Carrisi è stato criticato per essersi lamentato della sua pensione. In pratica il cantautore percepisce una somma che lui considera più bassa rispetto ai contributi versati negli anni.

Inoltre si era lamentato del fatto che non poteva più realizzare dei concerti a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 e il Governo non dava aiuti al settore. Ma tornando all’infortunio, l’ex di Romina Power non si è potuto recare a Roma perché si è fatto male ad una gamba.

Al Bano Carrisi si è infortunato ad una gamba

Bianca Berlinguer, in occasione dell’ultima puntata stagionale di Carta Bianca ha avuto Al Bano in collegamento da Cellino San Marco. Dopo aver presentato il suo ospite, la padrona di casa ha sottolineato come il Maestro Carrisi sarebbe dovuto essere in studio prima del piccolo infortunio che ha avuto nella mattinata.

Il compagno di Loredana Lecciso ha messo la gamba sul tavolo per far vedere in diretta su Rai Tre la ferita. Poi ha detto: “Io volevo stare in studio, ma ho fatto a botte con uno scoglio in mare prendendo dei ricci e mi ha fatto un’infezione al tendine. Stamattina non riuscivo a camminare e ancora adesso soffro le pene dell’inferno”. Ecco la foto che ha fatto il giro del web: