Il Segreto, puntata 23 luglio 2020: trovato un anello misterioso

Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto in onda giovedì 23 luglio 2020 su Canale 5? Angustias sarà sempre più gelosa di Pepa e farà di tutto per metterla in cattiva luce agli occhi di Tristan, certa che il marito si sia innamorato di lei. Nello stesso tempo, sarà impegnata a far credere a tutti che sia realmente guarita dalle allucinazioni. In realtà, è riuscita a farsi dimettere solo grazie alla complicità di Felisia. Pepa dovrà stare molto attenta, anche perché Angustias ha chiesto a Don Anselmo di indagare sul suo passato, non privo di ombre. Non dimentichiamo infatti che Tristan non sa che Martin è il figlio della levatrice avuto con Castro.

Proseguendo con le trame della soap opera Il Segreto, Don Anselmo e Raimundo continueranno ad avere dei dissidi, nonostante la loro grande amicizia. Invece, una macabra scoperta getterà nel panico il figlio di Tomas. Il ragazzo troverà un anello al dito del corpo trovato nei terreni di Tristan.

Il Segreto puntata di giovedì 23 luglio 2020 su Canale 5

Tristan ha deciso di fare un regalo alla bella Pepa per dimostrargli il suo reale interesse comprandole un prezioso fermaglio. Angustias, rovistando tra le sue cose, ha visto il dono e si è infuriata, appropriandosene. In questo modo, spera di far passare al marito l’interesse per la levatrice, anche se nelle prossime puntate de Il Segreto non farà altro che aumentare inesorabilmente. Intanto, Emilia sembra aver dimenticato le minacce di Pardo, almeno per il momento.

Attenzione anche alla storia d’amore tra Soledad e Juan, contrastata da Francisca, arrivata persino a minacciare l’intera famiglia di Rosario. I due giovani però, non sono intenzionati a cedere al ricatto. Stando alle trame della prima stagione de Il Segreto, ciò costerà loro molto caro. Hipolito continuerà a corteggiare Emilia, che respingerà tutte le sue avance.

Melquiades e Don Anselmo in lotta

Nella puntata di domani de Il Segreto, Raimundo sarà deluso per il rapporto burrascoso tra Don Anselmo e Melquiades e proverà a far riappacificare i due, ci riuscirà? Hipolito verrà sconfitto in un nuovo gioco, mentre Pepa dovrà vedersela con la gelosia di Angustias.

I telespettatori vedranno che nella puntata de Il Segreto in onda giovedì 23 luglio 2020 su Canale 5, Angustias metterà in atto un piano. Durante la festa organizzata da lei stessa per celebrare il suo ritorno a casa, mostrerà a tutti gli ospiti il fermaglio destinato a Pepa, inventandosi che Tristan l’abbia destinato a lei.