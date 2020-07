Alfonso Signorini sparla di De Martino con Clizia e Paolo: “Serpi, manca solo Cecilia…” (VIDEO)

Alfonso Signorini, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono concessi una giornata in montagna durante la quale non sono mancati commenti piccati su Stefano De Martino. Dopo l’uscita del numero di oggi di Chi, il direttore del Magazine si è divertito a fare dell’ironia sul gossip più interessante del momento.

Il giornalista, accompagnato a coro dai suoi compagni d’avventura, ha fatto delle battute molto piccate sul flirt tra il ballerino e Mariana Rodriguez e poi è stata tirata in ballo anche la Marcuzzi.

Le parole di Signorini su De Martino

Nel corso di una piacevole gita in montagna, Clizia e Paolo si sono lasciati travolgere dai gossip di Alfonso Signorini su De Martino. Il direttore di Chi ha esordito dicendo che i tre protagonisti stessero sparlando del ballerino e di quanto accaduto con Mariana. A quel punto, allora, la coppia di interlocutori non ha potuto fare a meno di intervenire. L’Incorvaia, infatti, ha preso la parola per dire che a Stefano gli manca solo Cecilia, poi è stato con tutte le Rodriguez famose.

In seguito l’ex gieffina è stata appoggiata dal suo compagno, il quale ha detto di essere parecchio confuso da tutti questi gossip. Durante tale dibattito si è intromesso anche Alfonso, il quale ha alluso al fatto che fosse tutto molto strano dato che Stefano stava con Alessia secondo gli ultimi gossip. Ad ogni modo, i tre non hanno potuto fare a meno di sorridere il presentatore del GF VIP ha detto che i suoi interlocutori fossero davvero delle serpi peggio di lui.

Alfonso immortalato in un momento imbarazzante

Dopo aver dato spazio a questo gossip su De Martino, è accaduto un altro episodio che ha posto Alfonso Signorini al centro dell’attenzione. Durante delle Instagram Stories di Clizia e Paolo, infatti, la coppia ha inaspettatamente spostato l’inquadratura sul presentatore. Signorini non si era reso conto di essere ripreso, pertanto, è stato immortalato mentre era intento a bere del vino direttamente dalla bottiglia. Una volta resosi conto della telecamera, si è subito interrotto ed è apparso alquanto imbarazzato.

Ad ogni modo, il giornalista ha comunque voluto condividere questo momento esilarante con i suoi fan, sta di fatto che ha condiviso le clip direttamente tra i suoi video di Instagram. I fan sono subito accorsi per commentare prendendo in giro il conduttore Mediaset.