Un posto al sole spoiler 23 luglio 2020: Patrizio ha un colpo di fulmine

Un posto al sole torna in onda su Rai 3 giovedì 23 luglio 2020 in prima visione assoluta. Dopo tanto tempo, Patrizio proverà di nuovo dei forti sentimenti per una persona, questa volta più grande lui. Chi sarà la fortunata? Nel frattempo, Viola e ed Eugenio non riusciranno ad appianare le loro divergenze per via della scelta lavorativa di Nicotera, che lo espone sempre al rischio. Angela ha tentato di risollevare il morale di Viola con un regalo che, tuttavia, non sembra essere stato apprezzato.

Le anticipazioni di Un posto al sole di domani svelano inoltre che Marina proverà a cercare un accordo con Roberto Ferri riguardo il chartering, ma non sarà semplice. Complicazioni anche tra Mariella e Guido, prossimi alle nozze, per via della vulcanica Dolly e della sua esuberanza.

Un posto al sole anticipazioni 23 luglio 2020 su Rai 3

La tensione tra Eugenio e Viola è alle stelle. La Bruni non sopporta più di vivere in costante allerta per via delle missioni pericolose del marito. Eugenio, dal canto suo, è deciso a incastrare Tregara. Susanna sembra non essersi ancora ripresa dallo spavento legato all’attentato, anche se cerca di nascondere il suo reale stato d’animo a Niko. Nella puntata di giovedì di Un posto al sole, Tregara continuerà ad agire nell’ombra.

Non andrà meglio neanche tra Filippo e Alberto, in disaccordo per via di una scelta lavorativa. A mediare sarà Marina, ma senza molto successo. Come se non bastasse, la Giordano dovrà fare i conti anche con la gelosia di Fabrizio, convinto che la sua compagna sia ancora innamorata di Ferri e che non l’abbia mai dimenticato.

Clara al centro dell’attenzione

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di giovedì svelano che Nicotera metterà sotto pressione Alberto, sperando che gli fornisca preziose informazioni su Tregara. Palladini però sarà intimorito dalle minacce di Mariano ed avrà paura di collaborare con la giustizia. L’umore di Viola sarà sempre più nero e nemmeno Angela riuscirà a farle dimenticare i suoi problemi con Eugenio.

Infine, nella puntata di Un posto al sole di giovedì 23 luglio 2020 su Rai 3 vedremo Patrizio alle prese con una cocente cotta. Il ragazzo, dopo aver sofferto molto per la fine della sua storia d’amore con Rossella, vedrà Clara alla terrazza di Palazzo Palladini e ne rimarrà affascinato. Patrizio vorrà capire di più sulla donna e sapere cosa nasconde dietro quel velo di malinconia che c’è sul suo bel volto. Clara si fiderà di lui?