Barbara D’Urso preoccupa i fan: “È sulla soglia dell’anoressia, mai viste gambe così” (FOTO)

Dopo un anno intero di lavoro, Lady Cologno si è concessa, come sempre, le meritate vacanze e ovviamente non sta esitando a mostrare tutto ai fan. Tra gli ultimi scatti pubblicati da Barbara D’Urso, però, ce ne sono alcuni che stanno preoccupando i fan, al punto da arrivare ad accostare la donna al problema dell’anoressia.

Tutto è partito da una foto in costume che ha indignato molti fan. Come di consueto, sono pervenuti i soliti commenti cattivi finalizzati a screditare la presentatrice e il suo modo di mostrarsi sui social. Tra i vari commenti, però, ne sono spuntati alcuni alquanto strani.

La foto “scabrosa” di Barbara D’Urso

La foto che sta generando scompiglio sul web in queste ore è uno scatto in cui la presentatrice Mediaset è distesa all’interno della piscina di una delle sue abitazioni. La donna è sdraiata a pancia sotto con il lato b in bella mostra. Dall’immagine, inoltre, si evince che la protagonista non indossa il reggiseno. Lo scatto ha generato parecchio sgomento specie per un dettaglio notato da alcuni utenti. Diverse persone hanno accusato la donna di non essere lei nell’immagine.

Il fisico è troppo magro e asciutto per appartenere a Lady Cologno. Altri, invece, l’hanno accusata di aver fatto abuso di Photoshop per levarsi qualche chilo. Ad ogni modo, questi commenti non hanno lasciato più di tanto perplessi, dato che si tratta delle solite critiche a cui anche la padrona di casa molti programmi di Canale 5 è abituata. A far scattare un campanello d’allarme sono stati alcuni utenti che hanno accusato Barbara D’Urso di soffrire di anoressia.

Le accuse di anoressia

Secondo molti, le sue gambe e le sue braccia sarebbero eccessivamente sottili, pertanto, le cause potrebbero essere due. La prima è che la conduttrice potrebbe aver modificato lo scatto. La seconda, invece, è che Barbara D’Urso sia sulla soglia dell’anoressia. La donna, come suo solito, non ha risposto alle provocazioni, ma in realtà la risposta potrebbe essere molto semplice.

Dato che il corpo della protagonista è per metà sommerso dall’acqua, è molto probabile che la prospettiva abbia modificato i contorni del suo corpo rendendolo più longilineo. Tra i commenti, inoltre, c’è anche chi si è indignato per lo sfarzo e il lusso mostrati dalla D’Urso. Secondo alcuni, la donna dovrebbe evitare di pubblicare certi contenuti considerando che ci sono persone non possono permettersi neppure di mangiare.