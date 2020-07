Katia Ricciarelli blocca Pierluigi Diaco a Io e Te, poi si scusa: “Se no mi bastoni”

Katia interrompe Pierluigi, poi si scusa

Come ogni pomeriggio, anche nella puntata di Io e Te in onda mercoledì 22 luglio 2020 Pierluigi Diaco ha cantato la sigla iniziale. Si tratta d la un celebre brano di Vasco Rossi e il giornalista a minato dei gesti ironici nei confronti di Katia Ricciarelli. Terminata la canzone, il professionista ha definito l’ex moglie di Pippo Baudo: “Colei la quale, più di tutti, condivide con me lo spirito del programma”. È ormai risaputo che tra Diaco e la cantante lirica c’è molto affiatamento. Cosa strana visto che il presentatore del programma pomeridiano di Rai Uno non ha un buon rapporto con gli addetti ai lavori che lavorano con lui.

Un esempio lampante lo si è avuto qualche giorno fa quando ha rimproverato in diretta un collaboratore scatenando una serie di polemiche sul web. Nel terzo appuntamento settimanale anche la Ricciarelli ha avuto qualche piccolo problema con il padrone di casa. Infatti, dopo averlo interrotto senza volerlo, la donna si è immediatamente scusata dicendo: “Non voglio interromperti, se no poi mi bastoni”.

Il conduttore di Io e Te escluso dai prossimi palinsesti Rai

Chi segue quotidianamente Io e Te su Rai Uno sa perfettamente che il padrone di casa Pierluigi Diaco non è uno che si nasconde dietro ad un dito. Il giornalista è abbastanza schietto e dice le cose in faccia anche col rischio di scatenare dei malumori o tensioni. Stando ai nuovi palinsesti il professionista non è stato riconfermato per la prossima stagione.

La ragione di tale esclusione potrebbe essere dovuto all’atteggiamento provocatorio tenuto nella sua trasmissione nei confronti degli ospiti, il pubblico da casa e il suo staff. Dopo aver accettato le scuse da parte di Katia Ricciarelli, il giornalista riferendosi alla collega ha specificato: “Io adoro essere interrotto da te”.

Simpatico siparietto a Io e Te tra Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli

Qualche giorno fa Pierluigi Diaco ha ricevuto una frecciata velenosa da parte di un collega molto famoso. Mentre nel terzo appuntamento settimanale di Io e Te in onda mercoledì 22 luglio 2020, è stata la stessa Katia Ricciarelli a fare una stoccata al padrone di casa.

Il giornalista, però, dopo averle adulta dicendole che ama molto essere interrotto da lei, ha ironizzato immaginando delle frequentazioni amorose dell’ex moglie di Pippo Baudo. A quel punto la diretta interessata ha ,replicato in questo modo: “Ma che! Io sono una pecorella smarrita”.