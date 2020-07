Uomini e Donne, Sonny e Sara litigano in diretta su Instagram: intervengono i fan (FOTO)

Poco fa, Sonny Di Meo e Sara Shaimi hanno effettuato una diretta su Instagram per tenere compagnia ai loro fan. Dopo le innumerevoli richieste da parte dei follower di effettuare il collegamento, i due sono riusciti a conciliare i rispettivi impegni e soddisfare la richiesta.

Durante la diretta, però, i due si sono trovati a litigare e i fan non hanno potuto fare a meno di intervenire. A causare il disguido è stato il lavoro dell’ex tronista di Uomini e Donne. Vediamo tutti i dettagli.

La lite in diretta Instagram tra Sonny e Sara

Sonny e Sara hanno avuto uno screzio durante la diretta su Instagram che ha colpito molto i fan. I due hanno cominciato a parlare della lontananza e di quanto sia difficile preservare un rapporto a distanza. Adesso sono parecchi giorni che non si vedono e la cosa sta cominciando a pesare in modo molto consistente. La causa principale di questa situazione risiede negli impegni lavorativi dell’ex tronista. La Shaimi, infatti, è un’assistente di volo, pertanto, è soggetta a turni e orari davvero difficili.

Questo impedirà alla coppia anche di trascorrere una vacanza insieme in quanto la fanciulla dovrà lavorare per tutto il mese di agosto. Nell’apprendere questa notizia, Sonny si è mostrato un po’ spazientito ed ha chiesto alla sua compagna di dargli il calendario dei turni di lavoro in modo da regolarsi di conseguenza. La ragazza, però, è sembrata un po’ restia ed ha detto di avergli già comunicato quali sono i giorni nei quali non lavora.

L’intervento dei fan

Di Meo, allora, visibilmente spazientito, ha detto che non si può ricordare esattamente quali sono i giorni lavorativi e quali quelli liberi. Sonny e Sara, quindi, hanno avuto un piccolo screzio durante la diretta su Instagram che ha incuriosito i fan. Molte persone sono intervenute per cercare di sedare il diverbio e spingere i due a fare la pace. A quel punto, però, la Shaimi ha detto che quella non fosse una discussione ma un semplice scambio di opinioni.

Questo, però, non è stato l’unico episodio strano durante il collegamento. Diverse persone, infatti, si sono trovate a litigare nei commenti. Da un lato c’erano gli hater, che hanno preso di mira il ragazzo, dall’altro i fan che, invece, provavano a difenderlo. Sonny, allora, stanco delle critiche, ha sbottato dicendo che ci sono delle persone davvero povere mentalmente, che non meritano considerazione.