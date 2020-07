Le vacanze di Belen Rodriguez: incontri segreti a Ibiza. Ecco il fortunato

Le vacanze di Belen

Da sempre Belen Rodriguez è una delle donne più famose della televisione italiana. Con il tempo è riuscita a conquistare il pubblico grazie a vari incarichi proposti da Maria De Filippi. Non a caso a settembre la rivedremo al timone della conduzione della nuova edizione di Tu si que vales!

Per quanto riguarda le questioni sentimentali, ha nuovamente lasciato Stefano De Martino per un presunto tradimento. Dopo un anno di intendo lavoro, ha deciso di organizzare le vacanze meritate. Anche lì i paparazzi l’hanno seguita e hanno scoperto che non è sola. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi di Santiago. Ecco il fortunato.

Incontri segreti a Ibiza

Le vacanze di Belen non sono passate inosservate, dal momento è un personaggio pubblico molto conosciuto sia in Italia che all’estero. Attualmente si trova nella città spagnola nota per la movida notturna e il patrimonio paesaggistico. Il piccolo Santiago si trova con lei e pare che non gli dia alcun fastidio la presenza di Gianmaria Antinolfi.

L’imprenditore napoletano è al centro del gossip da quando ha intrapreso una relazione con la bella argentina. Ha preso un volo aereo per raggiungerla a Ibiza e ha subito legato con il figlio, come dimostrano delle foto pubblicate sui social. In una di queste, per esempio, si abbracciano teneramente davanti agli occhi lucidi di Belen.

I fan sono contenti per lei, dato che ha sofferto ai tempi della pandemia. Non ha tollerato l’ennesima mancanza di rispetto del compagno, il quale si sta dedicando anima e corpo al lavoro. Sia lui che Alessia Marcuzzi hanno smentito il loro flirt, in quanto hanno preteso di essere lasciati in pace. L’ex ballerino di Amici è alle prese con una nuova conoscenza, dunque intende tutelare la conduttrice e la sua vita sentimentale.

Stefano a Napoli con Mariana

Le vacanze di Belen e gli incontri segreti a Ibiza stanno facendo molto parlare, come la frequentazione di Stefano con una modella venezuelana. Si tratta di Mariana Rodriguez, la quale non ha alcun grado di parentela con l’ex moglie. E’ stata vista sulla barca che Stefano ha noleggiato per solcare le acque dello splendido golfo di Napoli. Gli amici più stretti credono che sia la volta buona, nonostante abbia compiuto qualche gesto di infedeltà in passato.