Uomini e Donne, nuovo amore per Oscar Branzani. Ecco reazione dell’ex

Nuovo amore per Oscar

Oscar Branzani è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ha condiviso il suo percorso con Andrea Damante per poi scegliere Eleonora Rocchini. La corteggiatrice è arrivata in un secondo momento nello studio, ma è riuscita a conquistarlo in poco tempo.

Dopo circa due anni si sono detti addio e, dopo una serie di tira e molla, hanno preso strade diverse. Se lei sta tutelando la vita sentimentale, un nuovo amore per Oscar sembra ormai ufficiale. Avrebbe dato conferma condividendo delle storie su Instagram che non sono passate inosservate né all’ex né all’influencer Deianira Marzano.

‘Ormai Eleonora è un capitolo chiuso’

Nuovo amore per Oscar dopo la rottura con Eleonora. Secondo Deianira la fortunata in questione è una giovane di nome Antonia Truccillo. Quest’ultima appare spesso accanto ad Oscar, dunque molti credono che si tratti di lei. Per il momento il diretto interessato non ha né smentito né confermato, fatto sta che ha confermato il suo allontanamento da Eleonora.

La loro storia d’amore ha fatto sognare il pubblico di UeD, in quanto lui l’ha scelta senza alcuna esitazione. Era chiaro a tutti la complicità al punto tale di aver insinuato in un accordo stipulato in segreto. Alla fine in tanti si sono ricreduti sul loro conto. Purtroppo le cose tra loro non sono andate per il verso giusto a causa di un tradimento di lei. Come se non bastasse ha compiuto il gesto di infedeltà con il partner della cognata.

Di conseguenza le due hanno usato il web per lanciarsi frecciatine e offese senza filtri. Nell’ultimo periodo, invece, Oscar ed Eleonora avevano fatto capire di volerci riprovare. E’ stata lei a smentire tale pettegolezzo e da allora non ci sono stati più indizi rilevanti. Adesso l’ex tronista sembra aver ritrovato il sorriso, chiudendo definitivamente con il passato. Ecco la reazione dell’ex.

‘Adesso anche tra amici ci si massaggia’

Oscar ha condiviso una storia in cui mostra di ricevere un massaggio ai piedi da Antonia. Secondo fonti attendibili pare che i due stiano trascorrendo insieme le vacanze. La storia non è sfuggita all’ex fidanzata che ha commentato con un pizzico di gelosia. Per lei è inconcepibile che tra amici ci siano simili confidenze. Ragion per cui crede alle voci di corridoio. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.