Alberto Urso di Amici ha avuto un piccolo incidente: braccio fasciato (FOTO)

Alberto Urso preoccupa i fan in foto con Rudy Zerbi

Alberto Urso nelle scorse ore è apparso in una foto prima con Rudy Zerbi, poi con Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara. Il particolare che non sfugge a nessuno è che il cantante ha una vistosa fasciatura al braccio.

Sotto la foto pubblicata dello speaker radiofonico Instagram spunta una didascalia simpatica che afferma che a sinistra si vede un uomo che fa radio, mentre a destra un uomo che si è rotto il radio.

Il cantante si sarebbe fatto male tra polso e gomito compromesso tanto da richiedere un’importante fasciatura. Così i fan si sono sono subito allarmati e hanno chiesto cosa fosse successo con tanto di domande sulle dinamiche dell’incidente. Nessuna risposta dettagliata se non qualche battuta qua e là e qualche rassicurazione da parte di Alberto che ama mantenere vivo il rapporto con i suoi followers. (Continua dopo la foto)

Alberto Urso ironico sui social spiega che si è trattato di un incidente banale, ma questo non basta ai fan che vogliono sapere di più

Alberto Urso ha subito tranquillizzato tutti dando le dovute rassicurazioni. Il cantante di Amici attraverso il suo profilo social ha informato che sta benissimo e che è pronto a festeggiare durante la giornata di oggi il suo compleanno insieme a tutti, nonostante tutto. Proprio come lo scorso anno. Alberto diventa sempre più famoso ma la fama non gli fa perdere la testa. Ecco che l’affetto dei fan non viene a mancare, anzi in qualunque occasione dimostrano di volergli bene restando al suo fianco.

In foto si evince che non sia successo niente di grave. Qualcuno gli ha chiesto di essere un po’ più dettagliato e spiegare cosa fosse successo. Lui ha preferito non farlo, essendo un po’ ironico e chiedendo chi secondo loro gli ha potuto creare questo danno. Sia in foto con Rudy che in foto con Martin Castrogiovanni ed Alessio, il cantante appare abbastanza tranquillo, non mostra preoccupazione o sofferenza.

Che ca**o ridi? Il siparietto comico cerca di ammorbidire la situazione e diverte i fan

Tra l’altro un siparietto è bastato per calmare gli animi. Al post di Rudy, Alberto che da sempre è il suo pupillo ha risposto “che ca**o ridi?”. Poi ha scritto tra i commenti che quel braccio rotto è semplicemente l’impronta della sfiga soprattutto perché tutto è avvenuto a pochissime ore dal suo compleanno. Piccoli inconvenienti anche per la star di Amici che non ha mai nascosto di essere sfortunato. E la foto lo dimostra chiaramente.