Manuel Vallicella sbotta sui social, “Fate schifo…”. Cos’è successo? (Foto)

Manuel Vallicella è stato uno dei protagonisti più amati delle passate edizioni di Uomini e Donne. Sono moltissimi i fans che il ragazzo ha letteralmente conquistato con i suoi modi gentili ed educati dapprima da corteggiatore e successivamente da tronista. Percorso, quest’ultimo, che il ragazzo ha però deciso di non portare a termine perché, in quel momento, lontano dalla sua persona.

Proprio Manuel Vallicella, però, è stato protagonista, nelle ultime ore, di un durissimo sfogo su Instagram. Il ragazzo è rimasto molto amareggiato per diverse critiche ricevute sui social a causa di un suo evidente cambiamento fisico. Manuel, difatti, è apparso molto più ingrassato ed in rete c’è chi ha tenuto particolarmente a farglielo notare malamente. Come ha reagito? Vediamolo.

Manuel Vallicella, sdegno sui social

Nelle ultime ore abbiamo visto un Manuel Vallicella come non eravamo abituati a vederlo. Il tatuatore di Verona, infatti, si è duramente sfogato su Instagram dove ha dimostrato tutto il suo sdegno per il comportamento di alcuni utenti. “Alcune persone non vedono l’ora di dirti ‘Sei ingrassato, stavi meglio tempo fa’. A me personalmente la cosa non tocca ma vi ricordo che ci sono persone che per certi commenti soffrono”, ha detto.

Manuel Vallicella ha poi proseguito con un durissimo “Fate schifo”, proseguendo “Mi fate molta pena. A chi critica dico: migliorate la vostra vita invece di criticare in maniera inutile quella degli altri”. Il ragazzo si è poi scagliato con la società attuale che ci impone un sacco di modelli artefatti in cui la vita reale viene messa da parte. Vallicella conclude “La mia vita va avanti lo stesso” riferendosi all’invito ai “criticoni” di non seguirlo più.

Il problema del bodyshamming

Manuel Vallicella non è il primo ex protagonista di Uomini e Donne che viene preso di mira sui social per essere ingrassato. La stessa cosa era accaduta anche a Marco Cartasegna, attaccato per il suo aumentato peso. Il ragazzo aveva preso ironicamente la cosa sostenendo di piacersi di più con qualche chilo in eccesso e di non avere nessuna intenzione di giustificarsi con nessuno.

Il bodyshamming, tra l’altro, è un problema molto attuale di cui in molti soffrono. Atteggiamento che si verifica nella vita di tutti i giorni ma che si è trasferito anche sul web dove colpisce anche i volti noti come Manuel Vallicella. L’importante è saper affrontare la situazione dandole il peso che ha, ovvero nullo, come sostenuto da tanti VIP.