Antonella Clerici pronta a tornare. Intanto la foto in piscina impazza (Foto)

Antonella Clerici si sta godendo le vacanze estive in attesa di ritornare sul piccolo schermo. La donna è apparsa in una foto un po’ insolita che la ritrae in piscina. La conduttrice, in costume, mostra curve mozzafiato. Inutile dire che lo scatto in questione ha letteralmente fatto il giro del web conquistando i fans.

Antonella Clerici è prontissima a rimettersi in gioco e lo ha confermato ancora una volta nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’assenza dalla televisione, seppur le sia costata tantissima nostalgia, è stata positiva sotto il profilo familiare dal momento che il tempo da dedicare alla figlia è stato davvero tanto. Cos’ha detto la Clerici? Vediamolo.

Antonella Clerici, l’imminente ritorno in pista

Lo stop di Antonella Clerici in televisione ha stupito un po’ tutti. Dopo questo immeritato riposo forzato, però, quella che è una delle conduttrici più amate in Italia sta per tornare definitivamente in pista. A confessarlo è lei stessa durante una recente intervista. Ad attenderla vi sono due programmi che la Rai ha deciso di affidarle. Stiamo parlando di “È sempre mezzogiorno” ad ora di pranzo e di “The Voice Senior”, programma, invece, di prima serata.

Antonella Clerici ha tenuto a specificare, prima di ogni altra cosa, di non serbare rancore verso chi ha deciso di estrometterla, per questo periodo, dal panorama televisivo. Durante l’intervista, poi, alcune parole sono state riservate anche ad Elisa Isoardi. In riferimento alla decisione della Rai di chiudere “La prova del cuoco”, la Clerici afferma “Elisa non ha alcuna responsabilità. Ce l’ha messa tutta ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucino addosso a me”.

L’intimità di casa

L’intervista rilasciata da Antonella Clerici apre le porte, però, anche della sua vita più privata. È così che la conduttrice apre le porte di casa propria e racconta come questo periodo di stop è servito a dedicare tutto il tempo possibile alla figlia Maelle. “Il mio stop” sostiene la conduttrice “è servito per regalare a Maelle tutto il mio tempo”. E cosa c’è di meglio che passare il tempo con i propri figli?

Nell’intimità di Antonella Clerici rientrano anche alcuni scatti a cui si è concessa insieme al compagno Vittorio Garrone. Il servizio che accompagna l’intervista, poi, mostra un’inedita Clerici in costume mentre si rilassa in piscina. Foto che ha fatto il giro del web raccogliendo il consenso dei fans che non vedono l’ora di riseguirla.