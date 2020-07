Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato Vincenzo Ferrara: c’entra l’ex marito Kikò Nalli

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non sono più una coppia

Ebbene sì, sembra proprio che la relazione sentimentale tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sia giunta al capolinea. Da mesi si parlava di una possibile crisi, ma nelle ultime ore sii è diffusa la notizia che i due si siano lasciati definitivamente.

I diretti interessati non hanno mai smentito le indiscrezioni sul periodo nero che stavano attraversando, inoltre il magazine DiPiù Tv ha scritto che è stata l’opinionista di Uomini e Donne a lasciarlo. Per quale ragione?

Stando alla rivista la vamp frusinate si era stancata di questa storia a distanza. Ricordiamo che lei vive stabilmente a Roma mentre il ristoratore a Firenze. Ma dietro a tale separazione c’è un’altra ragione. Pare che tra Tina e l’ex marito Kikò Nalli ci sia un riavvicinamento in atto. Quando il parrucchiere romano qualche mese fa ha avuto un malore, la Cipolari si è precipitata immediatamente all’ospedale standogli accanto. E proprio lì, stando al settimanale, sia scoccata di nuovo la scintilla.

Riavvicinamento in corso tra Tina e Kikò Nalli

Nel nuovo numero del magazine DiPiù Tv si legge: “Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”. Per tale ragione l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe deciso di lasciare Vincenzo Ferrara.

Quest’ultimo e la vamp non hanno trascorso insieme il periodo di quarantena, inoltre non si sono visti nemmeno dopo il lockdown. Mentre Kikò Nalli da tempo si è lasciato con Ambra Lombardo, la professoressa siciliana ma che vive a Milano conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello. A dire il vero i due non hanno mai detto di essersi lasciati ma da tempo non si vedono più insieme.

La vamp frusinate in vacanza in Sardegna

Ma non è finita qui. Sul periodico di gossip DiPiù Tv si legge anche: “Anche se in tv si mostra in un modo, Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato”.

Nel frattempo la storica opinionista di Uomini e Donne si sta godendo le vacanze estive in Costa Smeralda e nelle spiagge sarde la donna ha messo in mostra un fisico più asciutto rispetto in passato. La dieta iniziata lo scorso settembre ha dato i suoi frutti.