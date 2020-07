Giovanna Abate dimentica Sammy Hassan con Umberto Gaudino? Le indiscrezioni

Sono passati meno di due mesi dal momento in cui Giovanna Abate, dopo una particolarissima edizione di Uomini e Donne, ha scelto Sammy Hassan. La storia tra i due ragazzi, però, è durata davvero molto poco dal momento che risulta archiviata già da diverse settimane tra una dichiarazione e l’altra dei diretti interessati.

In base ad alcune indiscrezioni fresche di stampa, però, pare che la bella Giovanna Abate si stia consolando alla grande. La ragazza, infatti, si sta godendo un lungo periodo di vacanza in una nota località di mare dove sarebbe stata vista in dolce compagnia. Le voci accostano alla Abate il nome di Umberto Gaudino, il noto ballerino di Amici di Maria De Filippi. Cosa sta accadendo? Vediamolo.

La vacanza di Giovanna Abate

Giovanna Abate, messasi definitivamente alle spalle la fugace relazione con Sammy Hassan, si sta godendo una piccola vacanza. La meta è tra le più ambite, l’isola di Capri, dove la bella romana è stata vista girovagare in più occasioni. Ma non è tutto! Qualunque incontro della bella ex tronista di Uomini e Donne viene analizzato in ogni minimo dettaglio. E non è un caso se già al suo arrivo, è stata segnalata in compagnia di un uomo misterioso.

Ma non è finita qui. Giovanna Abate, si vocifera da più parti, avrebbe già sostituito Sammy Hassan nel suo cuore affidandosi, stavolta, nelle mani di uno dei ballerini più amati di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Umberto Gaudino che, negli stessi giorni, è anch’egli in vacanza sulle belle spiagge dell’isola di Capri. Vicinanza che, per molti, è concordata.

Gli indizi

Se è vero che morto un papa se ne fa un altro, Giovanna Abate pare intenzionata a dimenticare il prima possibile la delusione avuta da Sammy Hassan. La storia finita, a quanto pare, non per volontà della ragazza bensì di lui, ha portato tanto dolore sebbene non sia mai decollata fino in fondo. La Abate, però, potrebbe aver trovato in Umberto Gaudino una spalla a cui appoggiarsi.

Due gli indizi che parlano di un avvicinamento tra Giovanna Abate e il ballerino di Amici. Questi, infatti, ha iniziato a seguire la ragazza su Instagram riempiendo le sue foto di like. Pare, poi, che i due abbiano postato delle foto su Instagram in cui, pur non mostrandosi mai insieme, appare la medesima piscina. Nessuna conferma ufficiale, almeno per il momento, e nessuna prova fotografica che li ritragga insieme.