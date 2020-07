Belen Rodriguez, brutto gesto dinnanzi al figlio. Cos’è successo? (Video)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono protagonisti indiscussi del gossip di quest’estate. La storia d’amore tra i due, che fino a pochi mesi fa sembravano più uniti che mai, è ormai un lontano ricordo. Tanto lontano che, nelle ultime ore, la Rodriguez ha riservato all’ex un atteggiamento davvero poco educativo per il figlio Santiago che ha assistito a tutto.

Giunta in aeroporto a Milano, dove Stefano De Martino la aspettava per prendere il figlio, Belen Rodriguez ha fatto praticamente finta di non vedere la mano che l’ex compagno le aveva porto per salutarla. Un gesto che non è passato inosservato e che sta facendo il giro del web grazie ad un video girato da un paparazzo. Vediamo cos’è accaduto.

Belen Rodriguez, atteggiamento incomprensibile

A prescindere dal fatto che una storia d’amore, per un motivo o per un altro, possa sempre finire, l’atteggiamento di Belen Rodriguez nei confronti di De Martino sta facendo discutere. In rete sono molti a chiedersi perché la showgirl argentina si sia comportata così malamente con l’ex, per di più davanti al figlio che ha osservato il tutto rimanendo praticamente attonito.

Se, infatti, Santiago è corso verso il padre per abbracciarlo appena l’ha visto fuori dall’aeroporto, Belen Rodriguez non ha nemmeno voluto stringere la mano del padre di suo figlio. De Martino, al contrario, si è dimostrato molto più coerente alla circostanza, salutando lo stylist della ex, Mattia Ferrari, e tentando di salutare anche la Rodriguez che, invece, l’ha snobbato il malo modo.

Il video del mancato saluto

Il video del mancato saluto di Belen Rodriguez verso Stefano De Martino è stato ripreso da un paparazzo che, puntualmente, l’ha poi diffuso in rete. Tra lo stupore di tutti, queste immagini hanno fatto il giro dei social lasciando i fans letteralmente impietriti per questo atteggiamento. Sono in molti, infatti, a domandarsi come abbia potuto, la Rodriguez, lasciarsi andare ad un tale gesto di stizza verso De Martino con il figlio che la stava guardando.

Per tutti, in questa specifica occasione, Belen Rodriguez non ha affatto dato un buon esempio di vita al figlio Santiago. Cosa avrà pensato il bambino nel momento in cui ha visto, con i propri occhi, l’atteggiamento della madre? Nessuno, anche al di fuori, lo avrebbe sospettato anche perché, tra una diatriba e l’altra, il discorso sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi sembrava aver trovato una soluzione. Che non sia così? Cos’altro ci sarà?