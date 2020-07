Michela Quattrociocche in vacanza col fidanzato, la prima foto insieme fa il giro del web (Foto)

Il matrimonio di Michela Quattrociocche con Aquilani è ormai definitivamente archiviato. I due sono separati e ciascuno può ricercare la felicità insieme ad altre persone. È proprio questo che sta facendo la bella Michela avvistata, in questi giorni, nell’isola di Mykonos con la sua nuova fiamma. Un uomo che pare aver conquistato il suo cuore.

La storia tra Michela Quattrociocche ed il nuovo compagno viene vissuta alla luce del sole. Di lui, infatti, si sa praticamente tutto. D’altra parte, osservando le foto ed il feeling all’interno della coppia, pare davvero esserci un interesse molto serio. Se son rose, di certo, fioriranno. Nel frattempo, però, una bella vacanza in Grecia è molto più che gradita. Vediamo i dettagli.

Michela Quattrociocche, silenzio sul passato

Il passato di Michela Quattrociocche è con Alberto Aquilani. I due sono stati sposati per circa otto anni e poco più di due mesi fa, a maggio 2020, hanno annunciato la fine della loro unione. Sin dall’inizio entrambi hanno chiesto di rispettare la loro sfera privata e, per questo, non hanno mai parlato di quanto stava accadendo tra loro. Né, a dire il vero, hanno mai chiarito quelle che sono state le cause di questa separazione.

Gli ormai ex coniugi hanno deciso di mantenere dei buoni rapporti. D’altro canto non potrebbe essere altrimenti dal momento che Michela Quattrociocche e Aquilani sono genitori di due figli, Aurora e Diamante. La privacy, quindi, è indispensabile anche per tutelare i bambini che si trovano, ancora, in tenera età avendo, rispettivamente, nove e cinque anni.

Il nuovo amore

Michela Quattrociocche, dunque, è stata davvero molto attenta a non dare modo a media e giornali di diffondere notizie sulla sua vita privata con l’ex marito. La sola cosa che ha lasciato trapelare riguarda la presenza di un nuovo amore. Un uomo che, entrato da pochissimo nella sua vita, le ha restituito il sorriso. Si tratta di Giovanni Naldi con cui la donna pare aver trovato nuovamente la serenità, persa inequivocabilmente in corso di separazione coniugale.

Ma chi è il compagno di Michela Quattrociocche? Si tratta del figlio di noti possessori di catene alberghiere in tutto il mondo per le quali è impiegato a livello direttivo. Il colpo di fulmine tra i due sarebbe scoccato in uno degli hotel del gruppo, il Parco dei Principi di Roma. A giudicare dalle prime foto, i due sono molto affiatati e stanno trascorrendo una vacanza appassionata a Mykonos.