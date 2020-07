Belen Rodriguez “Chi ha tradito verrà tradito”, la showgirl si sfoga su Instagram

Belen Rodriguez, il suo sfogo sui social lascia un alone di mistero

Belen Rodriguez a Ibiza insieme al figlio Santiago ha avuto modo per riflettere, lo dimostra la riflessione scritta su Instagram proprio appena tornata a Roma per una piccola pausa dalle vacanze. La showgirl è dovuta rientrare a causa delle registrazioni di Tu sì que vales.

Ma prima di entrare in studio si è concessa una riflessione molto amara, con tanto di frecciatina probabilmente diretta a Stefano De Martino. La donna ha scritto che chi ha tradito sarà tradito, chi ha illuso sarà illuso, chi ha deluso sarà deluso e chi ha mentito subirà le menzogne. Insomma ha affermato che il karma è potente, ciò che fai ti si ritorce contro, prima o poi.

Belen Rodriguez, le parole forti lasciano poco all’immaginazione, il periodo che sta attraversando è particolarmente complicato

Belen Rodriguez ha scritto delle parole parecchio forti, che hanno dimostrato che la donna tra alti e bassi sta attraversando un periodo particolarmente forte a causa della separazione dall’ex marito Stefano De Martino. Un anno fa sembravano aver trovato la felicità, avevano ritrovato l’amore, quest’anno all’improvviso si sono lasciati. Adesso entrambi sono riusciti a consolarsi tra le braccia di altre persone. Inizialmente Belen sembrava volerci andare con i piedi di piombo, poi nella realtà è subito apparsa in foto insieme a Gianmaria Antinolfi, lui ha in braccio il piccolo Santiago.

Appare evidente che Belen non si sia ripresa ma nonostante questo è riuscita a dare attenzioni ad un altro uomo. Nel suo cuore ci sono ancora tanta rabbia e tanta delusione, non poteva immaginare che le cose tra lei e Stefano sarebbero andate in questo modo. Le voci di corridoio confermano ancora una volta, che la donna è stata tradita dal conduttore partenopeo. Le sue parole sembrano dare maggiore forza al gossip.

Antinolfi e Belen si conoscono già da qualche mese esattamente dal compleanno di lui

Intanto nonostante l’argentina tenga la bocca cucita sul rapporto con Gianmaria, vengono fuori i primi dettagli. A parlare è stata la mamma di lui. La donna ha affermato che prima di iniziare la conoscenza con Belen, Gianmaria si stava frequentando con Daiane Mello.

Quando il ragazzo si è reso conto di essere particolarmente interessato a Belen ha interrotto qualunque rapporto di conoscenza con Daiane, per dare spazio alle donna che in pochi giorni è riuscita a fargli battere il cuore. I due si conoscono già da diversi mesi, esattamente in occasione del compleanno di lui festeggiato in un circolo di Napoli.